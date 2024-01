Prezydent Warszawy powołał nową komisję. Pomoże przy planach miejscowych

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna to ciało doradcze, które działa na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do kompetencji komisji należy opiniowanie różnych projektów architektonicznych i urbanistycznych trafiających do miasta. Komisja zajmuje się także dokumentami przygotowywanymi przez miasto. Odnosi się do planów miejscowych, projektów inwestycji mieszkaniowych przygotowywanych na mocy specustawy czy dokumentów wyższego rzędu takich jak programy operacyjne, strategiczne. Komisja opiniowała projekty Studium dla Warszawy, a w przyszłości zajmie się również Planem Ogólnym.