Oficjalne otwarcie jarmarku bożonarodzeniowego przed Pałacem Kultury i Nauki miało miejsce w piątek. Część placu Defilad od strony ulicy Marszałkowskiej po raz pierwszy zmieniła się w największą w stolicy świąteczną przestrzeń. Już teraz mieszkańcy stolicy i turyści mogą kupić świąteczne produkty, upominki i spróbować grzańca w samym centrum miasta.

Zainteresowanych nie brakuje, na miejsce przybyły tłumy. Na placu Defilad był także reporter TVN24 Jan Piotrowski, który rozmawiał z odwiedzającymi jarmark.

"Jest teraz cudnie"

- Bomba! Naprawdę bardzo się cieszę. Jestem wrocławianką, ale w Warszawie mieszkam. Mamy też we Wrocławiu piękny jarmark, ale nie taki. Tu jest teraz cudnie - powiedziała jedna z mieszkanek stolicy.

Uczestnicy jarmarku zawracali uwagę, że w tym roku inne miasta Polski mają ogromną konkurencję w temacie organizacji tego przedświątecznego wydarzenia.

- Jestem obeznana z jarmarkiem w Krakowie, no jest konkurencja - przyznała inna uczestniczka wydarzenia.

Diabelski młyn, karuzele i 150 domków

Jarmark bożonarodzeniowy przed Pałacem Kultury i Nauki organizowany jest po raz pierwszy, w piątek otwarto tam 150 drewnianych domków-stoisk, w których można kupić między innymi rękodzieło artystyczne, ozdoby bożonarodzeniowe, regionalne przysmaki i napoje, w tym klasyczne grzańce.

Organizatorzy wydarzenia zapowiedzieli liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Na placu, przy stoiskach stanął jeden z największych w Polsce diabelskich młynów o wysokości 55 metrów. Z gondoli można podziwiać panoramę całego centrum. Dostępna jest też karuzela wenecka, Domek Świętego Mikołaja i 14-metrowa choinka "karuzela".

- Jest dobrze i ładnie, pogoda dopisuje, ludzi troszeczkę też już zaczyna się zbierać. Jest moim zdaniem super i każdemu polecam - przyznał naszemu reporterowi jeden z mieszkańców Warszawy.

Jarmark bożonarodzeniowy urozmaicą koncerty i śpiewanie kolęd. W ofercie dla najmłodszych znalazły się gry zręcznościowe i warsztaty z tworzenia ozdób choinkowych. Za projekt odpowiada prywatna firma Project Market, która na organizację jarmarku wynajęła od miasta prawie dwa tysiące metrów kwadratowych terenu za 380 tysięcy złotych.

Stoiska będą dostępne dla mieszkańców i turystów do 1 stycznia.

