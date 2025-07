Baner "żadnej integracji – wszyscy do deportacji" na meczu Polonii. Klub zapowiada konsekwencje

Stadion Polonii przy Konwiktorskiej Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

"W związku z incydentem, do którego doszło podczas meczu Polonii Warszawa z GKS Tychy, gdzie na trybunie Kamiennej pojawił się transparent o treści: 'Żadnej integracji – wszyscy do deportacji', stanowczo potępiamy obecność tego typu przekazu uderzającego w legalnie przebywających w Polsce imigrantów, którzy pracują, płacą podatki w Polsce i wzbogacają nasz kraj (nasz Prezes i Właściciel jest imigrantem, który uzyskał polskie obywatelstwo w 2017 r.)" - czytamy w oświadczeniu Polonii opublikowanym między innymi na platformie X.

Władze klubu: Polonia Warszawa miejscem dla każdego

Jak wskazano dalej, "takie zachowania są absolutnie sprzeczne z misją i wartościami Polonii Warszawa". "Nasz Klub od zawsze budowany był jako miejsce otwartości i szacunku – miejsce dla każdego, bez względu na pochodzenie, wyznanie, kolor skóry czy poglądy polityczne. Te wartości są dla nas niepodważalne" - podkreślono.

"Polonia nigdy nie stanie się silna, jeśli będziemy kogokolwiek wykluczać z naszego środowiska. Warszawa to miasto kosmopolityczne i europejskie – i taki klub chcemy wspólnie budować: otwarty na wszystkich!" - zaapelowały władze Polonii.

Dodano też, że stadion nie jest miejscem na agitację polityczną. "Jeżeli ktokolwiek chce manifestować swoje poglądy czy nawoływać do zmian społecznych lub politycznych, powinien robić to w miejscach, gdzie rzeczywiście zapadają w tych sprawach decyzje – nie na trybunach, które mają jednoczyć, a nie dzielić!" - podniesiono.

Autorzy transparentu poniosą konsekwencje

Klub ocenił też, że większość jego kibiców nie utożsamia się z takimi poglądami, a "jakiekolwiek obraźliwe treści na trybunach w formie transparentów czy wulgarnych przyśpiewek są dla nich oburzające".

"Takie rasistowskie zachowanie zniechęca naszych kibiców do przychodzenia na stadion. Dlatego będziemy z determinacją działać, by nie zawieść ich zaufania i pokazać, że nasza misja 'Czarni Kulturalni' to nie tylko hasło, ale nasz kompas moralny. Osoby odpowiedzialne za rozwinięcie tego skandalicznego transparentu poniosą konsekwencje. Ich postawa jest haniebna i przynosi wstyd nie tylko im samym, ale również całemu Klubowi" - podsumowano.