Śródmieście

Trzaskowski: dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci

Rafał Trzaskowski o pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że kolejne tego typu wnioski będą rozpatrywane "bardzo szybko".

Na początku tygodnia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokona pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową za granicą. Dodał wówczas, że w oparciu o rozstrzygnięcie sądu w tej konkretnej sprawie, USC będzie rozpatrywał kolejne wnioski dotyczące aktów związków małżeńskich osób tej samej płci, wydanych przez kraje Unii Europejskiej.

- Dziś dokonaliśmy rano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, zgodnie z wyrokami sądów: Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast - przekazał w czwartek prezydent Warszawy.

Jak dodał, "kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane". - Obowiązują nas orzeczenia sądowe i wykonujemy je bez zwłoki - zapewnił.

- Co do samej formy, to dokonujemy transkrypcji aktu w taki sposób, jaki uznaliśmy za najbardziej stosowny - zaznaczył. Wyjaśnił, że urzędnicy konsultowali się w tym zakresie z innymi urzędami stanu cywilnego oraz przedstawicielami społeczności LGBT+.

Jak mówił, dążono do tego, aby sposób transkrypcji był "jak najbardziej godnościowy, pełen i szczegółowy". - Wybraliśmy zapis, gdzie wpisujemy dane w jednej i drugiej rubryce. Myślę, że rozporządzenie te sprawy ureguluje, żeby późnej transkrypcje w całym kraju były dokonywane w taki sam sposób - dodał.

Rafał Trzaskowski o pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego
Źródło zdjęcia: TVN24

"Nie ma już możliwości jakiejkolwiek interpretacji"

Prezydent Warszawy podkreślił, że wyroki TSUE i NSA kształtują jasną linię orzeczniczą w tej sprawie.

- Po tych orzeczeniach nie ma już możliwości jakiejkolwiek interpretacji. Ja, jako szef Urzędu Stanu Cywilnego, jestem na mocy prawa europejskiego i polskiego zobowiązany dokonać takiej transkrypcji - mówił.

- Rzeczą osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać. Te prawa zostaną określone na gruncie prawa polskiego. Pan premier zapowiedział, że takie uregulowania się pojawią - przypomniał Trzaskowski.

Jak wskazał, prawo europejskie nie reguluje kwestii związanych z prawem rodzinnym. Tu nadrzędna jest polska Konstytucja, ustawy oraz orzeczenia polskich sądów oraz europejskich trybunałów.

- Ustawa o statusie osoby najbliższej jest już na finiszu prac komisji. Jeszcze jedno posiedzenie, trafi do Sejmu, zostanie przegłosowana, trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Z całą pewnością przed wakacjami zakończymy w Sejmie prace - zadeklarowała posłanka Dorota Łoboda (Koalicja Obywatelska).

Przygotowali rozporządzenie

Przypomnijmy, że w środę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych.

Konieczny jest jeszcze podpis szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Oświadczył on w czwartek, że zajmie się tym w ciągu kilku najbliższych dni. Zaznaczył jednak, że transkrypcja nie jest równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa.

O ustalenie treści rozporządzenia zaapelował do ministrów premier Donald Tusk. - Chciałbym przeprosić tych wszystkich, którzy przez długie lata czuli się odrzucani, upokarzani. Państwo tu przez wiele lat nie zdawało egzaminu - oznajmił.

Przełomowy wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał stołecznemu urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu w ciągu 30 dni.

Wcześniej, w 2023 roku, NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później - w listopadzie 2025 r. - Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych.

Według resortu spraw wewnętrznych i administracji pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

Klaudia Kamieniarz
