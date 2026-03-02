Tramwaje wróciły na Marszałkowską (wideo z września 2025 r.) Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Do wypadku doszło po godzinie 19.20 w niedzielę na ulicy Marszałkowskiej w rejonie przystanku Trasa Łazienkowska.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kobieta przechodziła przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Zza stojącego tramwaju weszła wprost pod nadjeżdżający skład linii numer 4 - informuje podkomisarz Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej Policji.

Dodaje, że 45-latka została poszkodowana i trafiła do szpitala.

Na miejscu czynności prowadzili policjanci wydziału ruchu drogowego. - Motornicza została przebadana pod kątem zawartości alkoholu w organizmie. Była trzeźwa - zaznacza podkom. Markiewicz.

Podczas interwencji służb ruch tramwajowy w miejscu wypadku był wstrzymany.

Opracowała Klaudia Kamieniarz