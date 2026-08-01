Śródmieście Tragiczny wypadek przy Placu Defilad. Mężczyzna wszedł na mur i spadł na podjazd. Nie żyje Klaudia Kamieniarz |

Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 20 przy Placu Defilad. - 31-letni mężczyzna wszedł na mur o wysokości około dziesięciu metrów przy Placu Defilad. Stracił równowagę i spadł na podjazd garażu podziemnego - informuje młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu.

Parking i wjazd od garażu podziemnego na Placu Defilad Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Na miejscu interweniowali ratownicy medyczni i policjanci. - Niestety, pomimo długiej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować - mówi młodszy aspirant Gontarek.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl