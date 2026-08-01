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Śródmieście

Tragiczny wypadek przy Placu Defilad. Mężczyzna wszedł na mur i spadł na podjazd. Nie żyje

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Sezonowe pawilony na Placu Defilad
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Tragiczny wypadek przy Pałacu Kultury i Nauki. Nietrzeźwy 31-latek spacerował po murku przy wjeździe do parkingu podziemnego i spadł na podjazd z dużej wysokości. Nie przeżył.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 20 przy Placu Defilad. - 31-letni mężczyzna wszedł na mur o wysokości około dziesięciu metrów przy Placu Defilad. Stracił równowagę i spadł na podjazd garażu podziemnego - informuje młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu.

Parking i wjazd od garażu podziemnego na Placu Defilad
Parking i wjazd od garażu podziemnego na Placu Defilad
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Na miejscu interweniowali ratownicy medyczni i policjanci. - Niestety, pomimo długiej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować - mówi młodszy aspirant Gontarek.

Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.

Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Policja
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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