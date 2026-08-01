Tragiczny wypadek przy Placu Defilad. Mężczyzna wszedł na mur i spadł na podjazd. Nie żyje
Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 20 przy Placu Defilad. - 31-letni mężczyzna wszedł na mur o wysokości około dziesięciu metrów przy Placu Defilad. Stracił równowagę i spadł na podjazd garażu podziemnego - informuje młodszy aspirant Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.
Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że mężczyzna mógł być pod wpływem alkoholu.
Na miejscu interweniowali ratownicy medyczni i policjanci. - Niestety, pomimo długiej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować - mówi młodszy aspirant Gontarek.
Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku.
Mężczyzna spadł na podjazd parkingu podziemnego przy PKiN
Źródło: tvnwarszawa.pl