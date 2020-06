Chcą stałego zakazu picia alkoholu na bulwarach

Stowarzyszenia oraz wspólnota mieszkaniowa sąsiadująca z bulwarami domagają się od miasta wprowadzenia stałego zakazu spożywania alkoholu na odcinku od mostu Poniatowskiego do portu Czerniakowskiego. Przekonują, że mają pomysł, który pogodzi wszystkich - zarówno mieszkańców, którzy chcą spokoju, jak i imprezowiczów.

We wtorek w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego na Powiślu zorganizowano konferencję poświęconą temu, jak powinny wyglądać bulwary po zniesieniu stanu epidemii. Organizatorem spotkania była nieformalna koalicja, w skład której weszły: wspólnota mieszkaniowa przy Wioślarskiej 10, Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, stowarzyszenie "Ciszej, proszę!" oraz Mazowiecki Związek Stowarzyszeń Abstynenckich.

"Wprowadźmy zakaz na stałe"

19 marca decyzją Rady Warszawy na Bulwarach Wiślanych wprowadzono zakaz spożywania alkoholu. Z powodu rozprzestrzeniania się koronawiusa miał obowiązywać do 30 czerwca. W połowie maja radni kolejną uchwałą przedłużyli restrykcję aż do zniesienia stanu epidemii. Organizatorzy wtorkowej konferencji są zdania, że zakaz należy utrzymać na stałe, ale tylko na określonym odcinku - od mostu Poniatowskiego do cypla Czerniakowskiego.