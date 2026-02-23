Tak wygląda Marszałkowska 34/50 Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

O akcie wandalizmu w centrum stolicy zrobiło się głośno za sprawą dwuminutowego nagrania, które w mediach społecznościowych zamieścił znany prezenter Tomasz Kammel. Na filmie widać młodego mężczyznę, który maluje farbą w spreju po elewacji budynku przy Placu Zbawiciela. Nie kryje się i jest z siebie wyraźnie zadowolony.

- Patrz, jak k...a lecę. Nigdy tego nie osiągniesz takiego flow w życiu, bo jesteś zamkniętym łbem i głupią pałą - ubliża Kammelowi pseudgrafficiarz, nie przestając dewastować ściany. W pewnym momencie pryska farbą w jego kierunku.

W trakcie dość nieskładnego monologu wandal mówi, że niedawno został także raperem. Nagrywającemu dziękuje za "promocję" i prosi, aby wysłał mu nagranie. Podaje też nazwę swoich profili na Instagramie i Soundcloudzie.

"To nie jest ekspresja artystyczna"

Udokumentowanym aktem wandalizmu zainteresował się radny dzielnicy Śródmieście Piotr Salach (Koalicja Obywatelska), który skierował interpelację do burmistrza z żądaniem reakcji służb.

- To nie jest ekspresja artystyczna. To jest niszczenie wspólnej przestrzeni mieszkańców Warszawy. W centrum stolicy nie może być przyzwolenia na wandalizm ani poczucia bezkarności - skomentował Piotr Salach.

W interpelacji radny domaga się przekazania materiałów właściwym służbom, zabezpieczenia monitoringu oraz identyfikacji sprawcy. Zwraca również uwagę na konieczność wzmocnienia działań prewencyjnych w Śródmieściu.

"Sprawca został ustalony"

Służby znają sprawę, ale - jak do tej pory - mężczyzna, który mazał po kamienicy farbą w spreju, nie usłyszał zarzutów.

- Miejsce zostało poddane oględzinom, jak również zabezpieczyliśmy nagranie, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Przesłuchaliśmy też autora nagrania - mówi nam młodszy aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

O sprawę pytamy w prokuraturze. Jak odpowiada Piotr Antoni Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w śródmiejskiej prokuraturze zarejestrowano postępowanie dotyczące uszkodzenia zabytku, dokonanego 11 lutego, "poprzez naniesienie na nim substancjami koloru różowego, żółtego oraz niebieskiego, bliżej nieokreślonego wzoru, działając tym na szkodę właściciela budynku, Kościół Ewangelicko-Metodyczny RP".

Zgromadzone materiały pozwoliły 20 lutego oficjalnie wszcząć śledztwo w tej sprawie sprawie. Skiba potwierdza, że śledczy dokonali oględzin ściany i zapoznali się z nagraniem. "Przesłuchano w charakterze świadków - pracownika administracji Zakładu Nieruchomości Kościelnych, inspektora ochrony zabytków oraz Tomasza Kammela" - podaje prokurator.

"Nadto ustalono dane osoby, która dokonała uszkodzenia budynku. Sprawca został ustalony, nie zostały z nim jeszcze wykonane czynności procesowe" - przyznał rzecznik warszawskiej prokuratury.

Marszałkowska galerią wandali

Jak opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl, Marszałkowska, przecinająca m.in. Plac Zbawiciela, z symbolu wielkomiejskości przekształciła się w galerię wandali i dowód ich bezkarności. Pseudograffiti, bazgroły, bohomazy i tagi straszą na ścianach parterów większości budynków.

Miasto zapewnia, że stara się przeciwdziałać dewastacjom w ramach kampanii "Stop bazgrołom", która opiera się na działaniach edukacyjnych i informacyjnych, między innymi lekcjach dla dzieci w szkołach i spotkaniach z artystami ulicznymi, uświadamiającymi szkodliwość pseudograffiti.

W Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków uruchomiono też program, który umożliwia zdobycie dotacji na usuwanie bazgrołów z zabytkowych budynków albo refundację nakładów już po wykonaniu prac.

Policja i straż miejska wydają się być w walce z wandalami bezradne. Jak wynika z danych przekazanych przez stołeczny ratusz za rok 2024, spośród zgłoszonych dewastacji, sprawców wykryto w niespełna 10 procentach przypadków.