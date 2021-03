Kontrowersyjny plakat w urzędzie zajmującym się sprawami uchodźców. "Brakuje słów, żeby to skomentować"

Zdjęcia plakatu z budynku przy Alejach Ujazdowskich 1/3 udostępniło na Facebooku Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. "Taki oto napis zobaczą Afrykańczycy, którzy ubiegają się w Polsce o ochronę międzynarodową, gdy zjawią się w budynku Rady ds. Uchodźców, aby zapoznać się z aktami swojej sprawy. Brakuje nam słów, żeby to skomentować" - czytamy we wtorkowym wpisie stowarzyszenia.

Autorzy wpisu stwierdzili, że zamiast cytować zdanie, rzekomo z pisarza Paolo Coelho, zamieszczą fragment "Lapidariów" Ryszarda Kapuścińskiego: "Problem rasizmu to problem kultury. (...) Ludzie, którzy uważają się za coś wyższego, niż są i niż na to zasługują, rasizm jest potrzebny jako mechanizm dominacji i samowychowania. Jako trampolina, która wyrzuci ich w górę. Ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, by dowieść, że sam nie jest najciemniejszy. Szuka gorszego, ponieważ chce się pokazać lepszym. Musi kimś gardzić, gardzić, gdyż to daje mu poczucie wyższości, pozwala zapomnieć, że on sam jest marnością".