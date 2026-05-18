Śródmieście Rozpoczęły się prace w jednym z najbardziej tajemniczych zabytków stolicy Oprac. Katarzyna Kędra |

Niebawem rozpoczną się prace w Elizeum Źródło wideo: Stołeczny Konserwator Zabytków Źródło zdj. gł.: Stołeczny Konserwator Zabytków

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Michał Krasucki wyjaśnił, że usuwana jest wierzchnia warstwa ziemi znad sklepienia oraz udrażniane są kanały wentylacyjne, których celem jest kontrolowane osuszanie i zabezpieczenie przed deszczem. Budowla zostanie na całości przykryta membraną.

Nowy dom dla nietoperzy

"W kanałach wentylacyjnych zostaną zamontowane niewielkie wentylatorki, aby wspomagały osuszenie. Przez następne kilka miesięcy prowadzona będzie obserwacja, jak zachowuje się cegła w trakcie osuszania. Proces powinien być powolny i kontrolowany, z uwagi na obecne maksymalne zawilgocenie cegły. Jest to konieczne, aby przejść do drugiej fazy prac związanej z wykonaniem docelowej izolacji" - przekazał konserwator.

Obok Elizeum powstał też specjalny, nowy dom dla nietoperzy, wbudowany w skarpę, spełniający wszelkie warunki do wygodnego zimowania tych zwierząt.

"Przez całą zimę nietoperze były stale monitorowane przez chiropteloroga. Pod koniec kwietnia zwierzęta opuściły Elizeum, co oznaczało, że można zacząć prace ratunkowe tego niezwykle cennego obiektu" - zaznaczył konserwator.

Ruszyły prace w Elizeum Ruszyły prace w Elizeum Źródło zdjęcia: Stołeczny Konserwator Zabytków Ruszyły prace w Elizeum Źródło zdjęcia: Stołeczny Konserwator Zabytków Ruszyły prace w Elizeum Źródło zdjęcia: Stołeczny Konserwator Zabytków Ruszyły prace w Elizeum Źródło zdjęcia: Stołeczny Konserwator Zabytków Ruszyły prace w Elizeum Źródło zdjęcia: Stołeczny Konserwator Zabytków

Miejsce przyjęć i zabaw

Elizeum to jeden z najbardziej tajemniczych zabytków Warszawy. Podziemna budowla została wzniesiona pod koniec XVIII wieku.

Dwukondygnacyjną, podziemną rotundę wykonaną z cegły kazał wybudować na skarpie książę Kazimierz Poniatowski (brat króla Stanisława Augusta). Było to podziemne miejsce przyjęć i zabaw.

Konstrukcja powstała według projektu Szymona Bogumiła Zuga. Obiekt zlokalizowany jest w stoku skarpy warszawskiej w parku Rydza-Śmigłego przy ul. Książęcej. Budowla została nazwana na cześć Pól Elizejskich.

Wysokość rotundy to osiem metrów, a średnica 7,5 metra. Obiekt, zajmujący ponad 200 metrów kwadratowych pierwotnie pełnił funkcje rozrywkowe, będąc rodzajem podziemnej groty parkowej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wyremontują podziemny salon brata króla, nietoperze czeka przeprowadzka

Obok Domek Imama

Elizeum pierwotnie miało trzy wejścia: jedno przez sztuczną grotę (już nie istnieje), drugie wychodziło na sadzawkę (dziś jedyne wejście), trzecie, przez wewnętrzną klatkę schodową i podziemny korytarz, prowadziło do Domku Imama (obecnie nieistniejącego). Domek Imama, odległy o 60 metrów od głównej groty, pełnił rolę kuchni, w której przygotowywano potrawy na przyjęcia organizowane w Elizeum przez księcia Poniatowskiego.

Po śmierci księcia w 1800 roku Elizeum przestało pełnić rolę miejsca salonu książęcego i stało się magazynem wykorzystywanym na przechowywanie beczek z piwem, potem jako lodownia szpitala św. Łazarza. Przejście z górnego korytarza funkcjonowało jeszcze w latach dwudziestych XX wieku, a następnie zostało zamurowane i częściowo zasypane. Obecnie je przywrócono.

Nie ocalały dekoracje

Wnętrze groty było niegdyś bogato dekorowane freskami, kolumnami, rzeźbami i sztukateriami. Jednak w wyniku niewłaściwego użytkowania obiektu po śmierci księcia doszło do znacznej destrukcji wnętrza.

W ciągu ostatnich dwustu lat wskutek porastania korzeni drzew i krzewów prawie całkowitemu zniszczeniu uległa warstwa izolacji z gliny, którą grota była obłożona od zewnątrz. To ostatecznie doprowadziło do zniszczenia historycznego wystroju.

OGLĄDAJ: TVN24