Plan awaryjny dla Warszawy Gdańskiej. Kolejarze zbudują tymczasowy peron

Kolejarze mają plan na rozładowanie tłoku na stacji Warszawa Gdańska. Zapowiadają dobudowanie nowego peronu i to do końca tego roku. W planach jest też budowa drugiej linii średnicowej, która ma przypominać metro. O planach poinformowała "Gazeta Stołeczna".

O tym, że Dworzec Gdański pęka w szwach i kolejarze planują budowę dodatkowego peronu pisaliśmy na tvnwarszawa.pl w maju. Skąd ten tłok? Ze względu na przebudowę Dworca Zachodniego skierowano tam dużą część pociągów, nie tylko podmiejskich (taki charakter ma ta stacja), ale również dalekobieżnych.

Nowy peron na stacji Warszawa Gdańska

Jak podaje "Gazeta Stołeczna", w ostatni prezes PKP PLK Ireneusz Merchel wskazał, że "to przykład nieefektownie zmodernizowanej stacji w latach 2011–2016". Jego zdaniem kolejarze podejmowali działania doraźne: wybudowali schody ruchome czy kładki nad torami. To jednak nic nie zmieniło: te pierwsze mają małą przepustowość, tymi drugi - z racji dalekiego położenia na skrajach peronów - prawie nikt nie chodzi. Pasażerowie narzekają na zatłoczony dworzec, szczególnie gdy pociągi podjadą z obu stron peronu. Wtedy dostanie się do tunelu zajmuje nawet kilka minut.

Dlatego prezes PKP PLK zapowiedział wybudowanie peronu piątego od strony Żoliborza. Wskazał, że powstanie on do końca 2023 roku, a prace powinny rozpocząć się już za miesiąc. Merchel wskazał, że będzie to peron tymczasowy o długości 200 metrów. Później wydłuży się o 100 do 150 metrów.

Jak dodał, kolejarze przygotowują też projekt drugiego przejścia podziemnego do peronów (tak było w pierwotnym planie, który ze względów oszczędnościowych okrojono). Chcą je otworzyć do kwietnia 2025 roku. Wtedy też mają się zacząć prace na linii średnicowej. Prezes PKP PLK zapowiedział też wzrost liczby pociągów na stacji Warszawa Gdańska.

Modernizacja Dworca Zachodniego

Prezes zapewnił też, że kończy się projektowanie linii średnicowej. Jej modernizacja zakłada wybudowanie nowego przystanku dla pociągów podmiejskich na wysokości ronda de Gaulle'a. Będzie też podziemny korytarz z Dworca Śródmieście w kierunku stacji metra Centrum.

Merchel oszacował też, że modernizacja Dworca Zachodniego zakończy się w połowie 2024 roku. Choć wcześniej mówiono o jesieni 2023 roku. Dzięki temu kolejarze chcą przejść do prac na Dworcu Wschodnim z odcinkiem linii średnicowej do Dworca Centralnego. Przetarg na wykonawcę ma zostać ogłoszony w przyszłym roku, a cała inwestycja może potrwać do 2029 roku.

Druga linia średnicowa

"Stołeczna" podała, że kolejny plan PKP PLK to budowa za około sześć lub siedem lat drugiej linii średnicowej, która ma przypominać metro. Koncepcja zakłada nowe przystanki: Warszawa Rondo ONZ, Warszawa Ratusz Arsenał, Warszawa Stare Miasto, Warszawa Wileńska i Warszawa Radzymińska. Dzięki temu pasażerowie linii wołomińskiej nie musieliby przesiadać się do metra, za to mieliby bezpośrednie połączenie z trzema dzielnicami: Śródmieściem, Wolą i Ochotą.

Autor:katke/b

Źródło: "Gazeta Stołeczna"