Śródmieście Mieszkańcy Mazowsza usłyszą syreny alarmowe Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Rodzaje sygnałów alarmowych w Polsce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Ćwiczenia będą odbywały się w godzinach 7-19 we wtorek, 21 lipca. W tym czasie wielokrotnie będą emitowane sygnały syren alarmowych.

"Będą to trzyminutowe modulowane dźwięki syren sygnalizujące ogłoszenie alarmu lub trzyminutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren będzie miało charakter wyłącznie ćwiczebny" - zapowiada Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Sygnały alarmowe w Polsce Źródło zdjęcia: "Poradnik bezpieczeństwa"

Testy systemu alarmowego

Testy będą prowadzone przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie centra zarządzania kryzysowego. Służby będą w ten sposób sprawdzały sprawność systemu. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań i obawiać się, że sygnały oznaczają realne zagrożenie.

Możliwe jest także uruchomienie syren kolejnego dnia, czyli w środę. Urzędnicy zdecydowali, że 22 lipca będzie terminem zapasowym ćwiczeń.

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