Mieszkańcy Mazowsza usłyszą syreny alarmowe
Ćwiczenia będą odbywały się w godzinach 7-19 we wtorek, 21 lipca. W tym czasie wielokrotnie będą emitowane sygnały syren alarmowych.
"Będą to trzyminutowe modulowane dźwięki syren sygnalizujące ogłoszenie alarmu lub trzyminutowe ciągłe dźwięki sygnalizujące odwołanie alarmu. Uruchomienie syren będzie miało charakter wyłącznie ćwiczebny" - zapowiada Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
Testy systemu alarmowego
Testy będą prowadzone przez wojewódzkie, powiatowe oraz miejskie centra zarządzania kryzysowego. Służby będą w ten sposób sprawdzały sprawność systemu. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań i obawiać się, że sygnały oznaczają realne zagrożenie.
Możliwe jest także uruchomienie syren kolejnego dnia, czyli w środę. Urzędnicy zdecydowali, że 22 lipca będzie terminem zapasowym ćwiczeń.