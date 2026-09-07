Śródmieście Testy syren alarmowych. Będzie głośno w pięciu dzielnicach Oprac. Katarzyna Kędra |

Testy systemów ostrzegania w pięciu warszawskich dzielnicach. Relacja Eweliny Kwiatkowskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Podczas testów będą emitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. We wtorek od godziny 10 do 16 takie alarmy mogą być słyszane w pięciu dzielnicach Warszawy: Żoliborz, Śródmieście, Praga-Południe, Mokotów i Ochota.

Testy będą przeprowadzane do 18 września w tych samych godzinach - między 10 a 16. Warszawski ratusz podkreśla, że syreny nie oznaczają zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Ćwiczenia będą prowadzone w ramach sprawdzenia sprawności systemu ostrzegania obywateli.

Test syren alarmowych 📣



W dniach 8-18 września br. w godz. 10.00-16.00 na terenie pięciu dzielnic: Śródmieścia, Pragi-Południe, Mokotowa, Ochoty i Żoliborza będą sprawdzane poszczególne syreny. W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty… pic.twitter.com/6AkldchVUq — Warszawa (@warszawa) September 7, 2026

"W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu jest to modulowany sygnał trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to trzyminutowy dźwięk stały" - wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Syrena alarmowa w centrum Warszawy Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Alarmowanie obywateli może mieć również charakter słowny, wówczas z głośników można usłyszeć trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Ogłaszam alarm…", a następnie analogiczne "Uwaga! Odwołuję alarm…".

System syren alarmowych, montowanych na słupach oświetleniowych czy budynkach użyteczności publicznej, ma za zadanie alarmować i ostrzegać nie tylko o zagrożeniach związanych z działaniami zbrojnymi, ale również o klęskach żywiołowych czy skażeniu terenu.