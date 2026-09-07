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Śródmieście

Testy syren alarmowych. Będzie głośno w pięciu dzielnicach

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Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Testy systemów ostrzegania w pięciu warszawskich dzielnicach. Relacja Eweliny Kwiatkowskiej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
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W najbliższych dniach mieszkańcy pięciu dzielnic Warszawy usłyszą syreny alarmowe. Testy rozpoczynają się we wtorek 8 września i potrwają do 18 września. Będą przeprowadzane w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze-Południe, Mokotowie i Ochocie.

Podczas testów będą emitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. We wtorek od godziny 10 do 16 takie alarmy mogą być słyszane w pięciu dzielnicach Warszawy: Żoliborz, Śródmieście, Praga-Południe, Mokotów i Ochota.

Testy będą przeprowadzane do 18 września w tych samych godzinach - między 10 a 16. Warszawski ratusz podkreśla, że syreny nie oznaczają zagrożenia, a mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Ćwiczenia będą prowadzone w ramach sprawdzenia sprawności systemu ostrzegania obywateli.

"W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu jest to modulowany sygnał trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to trzyminutowy dźwięk stały" - wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Syrena alarmowa w centrum Warszawy
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Alarmowanie obywateli może mieć również charakter słowny, wówczas z głośników można usłyszeć trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Ogłaszam alarm…", a następnie analogiczne "Uwaga! Odwołuję alarm…".

System syren alarmowych, montowanych na słupach oświetleniowych czy budynkach użyteczności publicznej, ma za zadanie alarmować i ostrzegać nie tylko o zagrożeniach związanych z działaniami zbrojnymi, ale również o klęskach żywiołowych czy skażeniu terenu.

Źródło: PAP
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Tagi:
bezpieczeństwoAlert RCB
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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