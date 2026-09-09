Śródmieście Testy syren alarmowych, alert RCB Oprac. Katarzyna Kędra |

Testy systemów ostrzegania w pięciu warszawskich dzielnicach. Relacja Eweliny Kwiatkowskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Wszystkie uruchomienia syren mają służyć weryfikacji sprawności systemu. "Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Emitowane w tym czasie sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia" - przypomniał ratusz.

W środę do odbiorców na terenie Warszawy wysłany został alert RCB.

Testy będą przeprowadzane do 18 września w godzinach 10-16.

System alarmowania w Polsce

"W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu jest to modulowany sygnał trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to trzyminutowy dźwięk stały" - wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Syrena alarmowa w centrum Warszawy Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Alarmowanie obywateli może mieć również charakter słowny, wówczas z głośników można usłyszeć trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Ogłaszam alarm…", a następnie analogiczne "Uwaga! Odwołuję alarm…".

System syren alarmowych, montowanych na słupach oświetleniowych czy budynkach użyteczności publicznej, ma za zadanie alarmować i ostrzegać nie tylko o zagrożeniach związanych z działaniami zbrojnymi, ale również o klęskach żywiołowych czy skażeniu terenu.