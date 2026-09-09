Testy syren alarmowych, alert RCB
W trakcie testów zostaną wyemitowane krótkie sygnały dźwiękowe oraz komunikaty głosowe. Wszystkie uruchomienia syren mają służyć weryfikacji sprawności systemu. "Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Emitowane w tym czasie sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia" - przypomniał ratusz.
W środę do odbiorców na terenie Warszawy wysłany został alert RCB.
Testy będą przeprowadzane do 18 września w godzinach 10-16.
System alarmowania w Polsce
"W polskim systemie alarmowania i ostrzegania ludności istnieją dwa rodzaje sygnałów alarmowych. W przypadku ogłoszenia alarmu jest to modulowany sygnał trwający trzy minuty. Odwołanie alarmu to trzyminutowy dźwięk stały" - wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
Alarmowanie obywateli może mieć również charakter słowny, wówczas z głośników można usłyszeć trzykrotnie powtarzany komunikat "Uwaga! Ogłaszam alarm…", a następnie analogiczne "Uwaga! Odwołuję alarm…".
System syren alarmowych, montowanych na słupach oświetleniowych czy budynkach użyteczności publicznej, ma za zadanie alarmować i ostrzegać nie tylko o zagrożeniach związanych z działaniami zbrojnymi, ale również o klęskach żywiołowych czy skażeniu terenu.