"Przez kolejnych pięć dni, od najbliższego poniedziałku (29 września) do piątku (3 października), od godz. 8 do godzin popołudniowych będą prowadzone odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych systemu SAOL (System Alarmowania i Ostrzegania Ludności) wojewody mazowieckiego" - podał stołeczny urząd.
Jak wytłumaczono, krótkotrwałe włączenia syren, trwające kilkanaście sekund, służą sprawdzeniu poprawności ich działania i nie powinny być traktowane jako sygnały ostrzegawcze.
"W związku z wystąpieniem tych sygnałów mieszkańcy miasta nie powinni podejmować żadnych czynności" - zaznaczono.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock