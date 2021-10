Teren getta warszawskiego trafił do ewidencji zabytków. "Pierwszy etap poważnej ochrony"

Teren dawnego getta w Warszawie trafił do ewidencji zabytków. Jak przekazał stołeczny konserwator zabytków, od teraz każde pozwolenie na budowę w tym rejonie będzie wymagało uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem. Chodzi o to, by nie niszczyć zabytków, które mogą znajdować się pod ziemią.

- W poniedziałek do gminnej ewidencji zabytków trafiła karta ewidencyjna archeologicznego zabytku nieruchomego "Podziemne relikty getta warszawskiego". To pierwszy etap do poważnej ochrony tego, co zostało po getcie, a co do dziś znajduje się pod powierzchnią - poinformował stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki. Zaznaczył, że odtąd każde pozwolenie na budowę na tym terenie będzie wymagało uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem właśnie pod kątem potencjalnych zabytków archeologicznych. - W przyszłości otwiera to także drogę do dalszej, już bardziej szczegółowej ochrony w planach miejscowych - dodał konserwator.