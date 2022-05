Telefon na Wietrze już działa. Miejsce "rozmów, których nie zdążyliśmy odbyć"

Jest wzorowany na pomyśle Itaru Sasakiego, w którego ogrodzie, w miasteczku Otsuchi na północno-wschodnim wybrzeżu Japonii, pojawił się pierwowzór budki - otoczona kwiatami i krzewami, Sasaki zbudował ją po śmierci kuzyna. Gdy za nim tęskni, wchodzi do budki (telefon nie jest podłączony) i z nim rozmawia. Wierzy, że jego słowa niesie wiatr. To "sposób" na pogodzenie się stratą i bólem.

Wiatr niesie słowa i na Jazdowie

- Chodzi o fizyczny gest podniesienia słuchawki, bardzo nam znany z codzienności. Mówimy "halo" i wiemy, że ta osoba jest po drugiej stronie, chociaż jej nie widzimy. Tu w naturalny sposób przenosi się to na kontakt z osobami zmarłymi. Pan Sasaki mówi, że jeżeli wierzymy, że wiatr niesie nasze słowa, to jest szansa, że usłyszymy jakąś odpowiedź - tłumaczyła w listopadzie ubiegłego roku w rozmowie z tvnwarszawa.pl Boni.

Otwarciu towarzyszył taniec ciemności

"Tak, żeby każdy wiedział, że to telefon do rozmów, których nie zdążyliśmy odbyć, że to miejsce do przeżywania żałoby" - wytłumaczyła Boni.