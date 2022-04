Kto wybuduje teatr na placu Defilad? Jest przetarg na wykonawcę budynku

Ogłoszono przetarg na budowę siedziby TR Warszawa na placu Defilad. Firmy mają czas do końca kwietnia na zgłaszanie wniosków. Wykonawca generalny wybuduje ciemną bryłę, w środku której znajdzie się m.in. największa w Polsce scena obrotowa i widownia na 700 miejsc. Teatr pokazał nowe wizualizacje budynku.

Rozstrzygnięcie przetargu pod koniec roku

Budynek TR Warszawa, podobnie jak MSN, zaprojektowała nowojorska pracownia Thomas Phifer and Partners, we współpracy z APA Wojciechowski oraz Buro Happold. "Wyłoniony w przetargu wykonawca wybuduje budynek teatru o całkowitej powierzchni niewiele ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych" - podał ratusz.

W pierwszym etapie postępowania przetargowego - w trybie dialogu konkurencyjnego - potencjalni wykonawcy będą kwalifikowani na podstawie warunków postępowania oraz kryteriów selekcji. "Zamawiający zweryfikuje m.in., czy wykonawcy spełniają wymagania ustawowe oraz te określone przez zamawiającego. Do drugiego etapu postępowania przetargowego (etapu negocjacji) dopuszczona zostanie jedynie określona liczba wykonawców. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na październik/listopad 2022 roku" - zapowiedzieli urzędnicy.

Miasto zapowiada, że nowa siedziba TR Warszawa będzie jednym z najnowocześniejszych teatrów w Europie. Znajdą się w nim przede wszystkim dwie sale teatralne (większa z widownią modułową do 700 miejsc), a także: sale edukacyjne, sale prób, studio audio, studio wideo, przestronne foyer, restauracja i dwa bary. W odróżnieniu od muzealnego sąsiada, elewacja teatru będzie ciemna.

- Budowa naszej nowej siedziby z pewnością przyczyni się do kulturotwórczego rozwoju miasta. Budynek będzie jednym z najnowocześniejszych budynków teatralnych w tej części świata i jednym z nielicznych teatrów, który w ostatnich dekadach został zbudowany, jako samodzielny obiekt teatralny w Polsce - zauważa cytowana w komunikacie Anna Klammer, która odpowiada za inwestycję w zespole TR Warszawa.

Teatr i muzeum miały być budowane jednocześnie

Jak informowaliśmy jesienią ubiegłego roku, na budowę teatru końca 2025 roku zaplanowano około 130 milionów złotych. Urzędnicy przyznawali wówczas, że kwota była znacznie niedoszacowana, by pokryć koszt inwestycji. Wkrótce radni zdecydowali, że środki na ten cel zostaną zwiększone do 289 milionów złotych w perspektywie finansowej do 2028 roku.