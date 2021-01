Dyrektor stołecznego teatru wybrana. "Poparta bezwzględną większością głosów"

Co zadecydowało o decyzji komisji? "Kandydatka zaproponowała program i działania skupione wokół hasła 'Syrena dla Warszawy'. Jego osią jest wykorzystanie dorobku oraz artystycznego potencjału teatru, a także zaproponowanie rozwoju instytucji, w celu skutecznego podjęcia zadań wyznaczanych instytucjom artystycznym przez dokument 'Warszawa wielu kultur. Polityka kulturalna'" - zaznaczono.

Od 2012 związana z Teatrem Syrena

Jak przypomina urząd miasta, postępowania konkursowe na stanowisko dyrektorów trwają jeszcze w dwóch miejskich scenach. W teatrze Ateneum zgłoszenia były przyjmowane do końca 2020 roku, a zgłoszenia do teatru Rampa przyjmowane są do 1 marca 2021 roku.