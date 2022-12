"Gramy, bo Emilian tego by od nas oczekiwał". Justyna Sieńczyłło i Dorota Kamińska wystąpią w najbliższych spektaklach Teatru Kamienica

"Kierując się szacunkiem do widzów Teatru Kamienica, wystąpimy w spektaklach zaplanowanych na 29, 30 i 31 grudnia. Nasz mąż i brat scenę traktował z najwyższym profesjonalizmem. Gramy, bo Emilian tego by od nas oczekiwał" - napisały Justyna Sieńczyłło i Dorota Kamińska w czwartkowym oświadczeniu.

Emilian Kamiński odszedł 26 grudnia o godz. 7.30 po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 70 lat. Zmarł przy rodzinie w swoim domu w Józefowie , o czym poinformował Teatr Kamienica. Kamiński był założycielem tego warszawskiego teatru, a także jego dyrektorem aż do swojej śmierci. Sympatycy Kamienicy po ujawnieniu informacji zastanawiali się, jak odejście Kamińskiego wpłynie na najbliższy harmonogram pracy.

We wtorek na facebookowej stronie Kamienicy pojawiło się oświadczenie w tej sprawie. "Szanowni Widzowie, w związku z wieloma pytaniami informujemy, iż zgodnie z wolą dyrektora Emiliana Kamińskiego, repertuar Teatru Kamienica pozostaje bez zmian. Twoja umiłowana Kamienica gra i grać będzie zawsze. Dla Ciebie Dyrektorze…" – czytamy w poście.

"Kierując się szacunkiem do widzów"

W czwartek aktorki Justyna Sieńczyłło i Dorota Kamińska poinformowały, że pomimo śmierci Emiliana Kamińskiego wystąpią w spektaklach zaplanowanych na 29, 30 i 31 grudnia, "kierując się szacunkiem do widzów".

"Emilian zawsze wymagał od nas zawodowstwa i uczył, że w jego teatrze to widz jest najważniejszy. Nasz mąż i brat swoją scenę traktował z najwyższym profesjonalizmem. Gramy, bo Emilian tego by od nas oczekiwał i nie wybaczyłby nam gdybyśmy postąpiły inaczej nawet w tak trudnym czasie. Z prośbą o uszanowanie czasu żałoby i nieszukanie sensacji tam, gdzie jej nie ma" - napisały w oświadczeniu.

Aktor, reżyser

Od 1983 roku na 13 lat związał się z warszawskim Teatrem Ateneum, gdzie m.in. zadebiutował jako reżyser spektaklem "Słodkie miasto" Stephena Poliakoffa, był pomysłodawcą oraz współreżyserem (wraz z Wojciechem Młynarskim) słynnego spektaklu "Brel" według piosenek Jacquesa Brela. Występował także gościnnie w warszawskich teatrach: Komedia, Rozmaitości, Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, Muzycznym Roma, Studio Buffo. W 1997 roku powrócił do Teatru Narodowego.

W stanie wojennym był jednym z współtwórców oraz wykonawców Teatru Domowego, który był formą sprzeciwu środowiska aktorskiego wobec reżimu. "To był teatr nielegalny, to był teatr, za który ścigali nas; tam groziło kilka lat więzienia, i to politycznego, także wszystko nie było takie proste" - wspominał Kamiński w rozmowie z PAP. Dodał, że "aktorzy musieli być bardzo ostrożni i stąd spektakle nie były rejestrowane, ani fotografowane i dlatego też nie ma po nich żadnego śladu".