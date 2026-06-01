Śródmieście

Warszawska palma zyska własny "ocean"

Tak zmieni się otoczenie palmy na Rondzie de Gaulle'a
Zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej dostał nietypowe zlecenie
Źródło zdj. gł.: ZDM
"Ocean" szałwii i wyspy z werbeny w samym środku ruchliwego warszawskiego skrzyżowania. Taki widok już wkrótce zastąpi szary beton wokół sztucznej palmy na Rondzie de Gaulle'a. Stołeczni drogowcy dali zielone światło na realizację tego projektu.

Samotna palma otoczona morzem i kilkoma wyspami - już niedługo zdaniem drogowców takie wrażenie będzie sprawiać Rondo de Gaulle'a.

W ogłoszonym właśnie przetargu na rozpłytowanie tego miejsca Zarząd Dróg Miejskich czeka na oferty. Termin to 15 czerwca. Firma, która zostanie wybrana, będzie musiała wykonać wszystkie prace jeszcze w tym roku.

Siedem tysięcy roślin

Projektowaniu zmian na rondzie towarzyszyła konkretna wizja - ZDM chciał nawiązać do stojącej palmy i zaaranżować przestrzeń wokół niej w podobnym, tropikalnym stylu.

"Usypane zostaną tu więc pagórki, które następnie obsadzone zostaną odpowiednią roślinnością - ostnicą i werbeną - tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście i samego 'oceanu'. Na pozostałej rozpłytowanej przestrzeni posadzona zostanie szałwia i kocimiętka, które swoimi kolorami mają przypominać wodę. Ogółem rozbetonowane zostanie ok. 500 m kw. powierzchni. W zamian pojawi się tam niemal 7 tys. nowych bylin i roślin cebulowych" - zapowiedzieli w komunikacie drogowcy.

Podobnie jak na Rondzie Dmowskiego, również na Rondzie de Gaulle'a pozostawione zostaną zatoki, w których stanąć będzie mogła m.in. policja.

Tak zmieni się otoczenie palmy na Rondzie de Gaulle'a
Tak zmieni się otoczenie palmy na Rondzie de Gaulle'a
Źródło zdjęcia: ZDM

Usuwają zbędny beton

Co roku z warszawskich ulic znikają kolejne metry kwadratowe zbędnego betonu. W jej miejscu pojawia się nowa zieleń. Drzewa, krzewy, byliny są dziś niezwykle potrzebne. Nie tylko ze względów estetycznych, bo roślinność daje cień, odgradza od hałasu i pyłów z ulic. Poprawia też retencję wody i pomaga zwalczać efekt tzw. miejskich wysp ciepła.

pc
Katarzyna Kędra
