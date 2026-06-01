Warszawska palma zyska własny "ocean"
Samotna palma otoczona morzem i kilkoma wyspami - już niedługo zdaniem drogowców takie wrażenie będzie sprawiać Rondo de Gaulle'a.
W ogłoszonym właśnie przetargu na rozpłytowanie tego miejsca Zarząd Dróg Miejskich czeka na oferty. Termin to 15 czerwca. Firma, która zostanie wybrana, będzie musiała wykonać wszystkie prace jeszcze w tym roku.
Siedem tysięcy roślin
Projektowaniu zmian na rondzie towarzyszyła konkretna wizja - ZDM chciał nawiązać do stojącej palmy i zaaranżować przestrzeń wokół niej w podobnym, tropikalnym stylu.
"Usypane zostaną tu więc pagórki, które następnie obsadzone zostaną odpowiednią roślinnością - ostnicą i werbeną - tak aby imitowały wyspy na oceanie. Nie zabraknie oczywiście i samego 'oceanu'. Na pozostałej rozpłytowanej przestrzeni posadzona zostanie szałwia i kocimiętka, które swoimi kolorami mają przypominać wodę. Ogółem rozbetonowane zostanie ok. 500 m kw. powierzchni. W zamian pojawi się tam niemal 7 tys. nowych bylin i roślin cebulowych" - zapowiedzieli w komunikacie drogowcy.
Podobnie jak na Rondzie Dmowskiego, również na Rondzie de Gaulle'a pozostawione zostaną zatoki, w których stanąć będzie mogła m.in. policja.
Usuwają zbędny beton
Co roku z warszawskich ulic znikają kolejne metry kwadratowe zbędnego betonu. W jej miejscu pojawia się nowa zieleń. Drzewa, krzewy, byliny są dziś niezwykle potrzebne. Nie tylko ze względów estetycznych, bo roślinność daje cień, odgradza od hałasu i pyłów z ulic. Poprawia też retencję wody i pomaga zwalczać efekt tzw. miejskich wysp ciepła.