Ulicami Warszawy przeszła wielka defilada. To był pokaz siły polskiego wojska

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Tegoroczna defilada w stolicy odbyła się pod hasłem "Polska SAFE - bezpieczna Polska". Wzięło w niej udział około dwa tysiące żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszy sprzęt, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot. Przez Wisłostradę przemaszerowała kompanie wszystkich sił zbrojnych, przejechały też wojskowe pojazdy.
Defilada rozciągnęła się na długość kilku kilometrów; żołnierze i pojazdy przemieszczały się w stałym szyku, utrzymując jednocześnie stałą prędkość wynoszącą około osiem kilometrów na godzinę. Wcześniej na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbyła się parada morska okrętów - a także statków powietrznych - Marynarki Wojennej RP.
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada i parada morska
W Warszawie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się od rana. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą złożyli wieniec przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego - jednego z architektów sukcesu wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Para prezydencka wzięła także udział w mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy, która odprawiona została w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.
Z kolei przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczysta odprawa wart.
Obchody Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Widowisko na niebie i ziemi
Defilada ruszyła po pokazie desantu wojskowych spadochroniarzy, którzy podczas opadania na spadochronach rozwinęli m.in. flagę państwową. Potem zaprezentowano lotniczy komponent sił zbrojnych, m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, francuskie myśliwce Rafale, a także najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.
Równo o godzinie 12 Wisłostrada w wypełniła się Warszawiankami i Warszawiakami oraz wszystkimi chętnymi, którzy przyszli podziwiać pokaz siły Wojska Polskiego. Najpierw jednak do żołnierzy przemówili prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Następnie przemaszerowała kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego w mundurach Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, a za nią reprezentanci poszczególnych rodzajów sił zbrojnych - poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną, to m.in. Wojska Specjalne - konkretnie jednostka AGAT, której żołnierze występują z zasłoniętymi twarzami i w bojowym rynsztunku.
Za specjalsami zobaczyć można było reprezentantów Wojsk Obrony Terytorialnej w charakterystycznych oliwkowych beretach, żołnierzy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w ciemnoniebieskich oraz Żandarmerii Wojskowej w czerwonych.
W defiladzie brali również udział reprezentanci poszczególnych jednostek wojskowych w Polsce, poczty sztandarowe, a także żołnierzy państw sojuszniczych stacjonujących w Polsce. Za częścią pieszą defilady zobaczyć można było szwadron kawalerii, a dalej - przejazd wojskowych pojazdów.
Wraz z polskimi żołnierzami przez Warszawę przemaszerowali też przedstawiciele wojsk sojuszniczych - w tym Amerykanie, Brytyjczycy, Chorwaci i Rumuni, którzy wchodzą w skład grupy bojowej NATO stacjonującej w Polsce, a także - w tym roku po raz pierwszy - żołnierze kanadyjscy. Nieco za główną kolumną maszerujących pojawili się też po raz pierwszy na defiladzie żołnierze francuscy, reprezentowani przez przedstawicieli Legii Cudzoziemskiej.
Jak tłumaczyli organizatorzy defilady, Legia Cudzoziemska nie maszerowała razem z resztą kolumny ze względu na charakterystyczne dla tej formacji marsz "Le Boudin" o tempie 88 kroków na minutę - dużo wolniejszy niż charakterystyczny dla Wojska Polskiego i innych sił zbrojnych marsz o tempie 116-120 kroków na minutę.
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15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.
W 1923 roku dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 roku święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 roku Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.