Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Ulicami Warszawy przeszła wielka defilada. To był pokaz siły polskiego wojska

|
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Drony na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło wideo: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Tegoroczna defilada w stolicy odbyła się pod hasłem "Polska SAFE - bezpieczna Polska". Wzięło w niej udział około dwa tysiące żołnierzy i 300 maszyn - przede wszystkim najnowszy sprzęt, jak Borsuki, K2 czy wyrzutnie Patriot. Przez Wisłostradę przemaszerowała kompanie wszystkich sił zbrojnych, przejechały też wojskowe pojazdy.

Defilada rozciągnęła się na długość kilku kilometrów; żołnierze i pojazdy przemieszczały się w stałym szyku, utrzymując jednocześnie stałą prędkość wynoszącą około osiem kilometrów na godzinę. Wcześniej na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbyła się parada morska okrętów - a także statków powietrznych - Marynarki Wojennej RP.

Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada i parada morska
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Defilada
Defilada
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Drony na defiladzie
Drony na defiladzie
Drony na defiladzie
Drony na defiladzie
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP

W Warszawie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się od rana. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą złożyli wieniec przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego - jednego z architektów sukcesu wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Para prezydencka wzięła także udział w mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy, która odprawiona została w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Źródło: TVP

Z kolei przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczysta odprawa wart.

Obchody Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza
Obchody Święta Wojska Polskiego
Obchody Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Obchody Święta Wojska Polskiego
Obchody Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiesław Kukuła
Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiesław Kukuła
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiesław Kukuła
Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiesław Kukuła
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP
Marta Nawrocka, Dorota Bołotowicz
Marta Nawrocka, Dorota Bołotowicz
Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Widowisko na niebie i ziemi

Defilada ruszyła po pokazie desantu wojskowych spadochroniarzy, którzy podczas opadania na spadochronach rozwinęli m.in. flagę państwową. Potem zaprezentowano lotniczy komponent sił zbrojnych, m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, francuskie myśliwce Rafale, a także najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.

>> Tak relacjonowaliśmy defiladę wojskową w Warszawie

Parada lotnicza
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Śmigłowce Apache
Śmigłowce Apache
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: TVN24

Równo o godzinie 12 Wisłostrada w wypełniła się Warszawiankami i Warszawiakami oraz wszystkimi chętnymi, którzy przyszli podziwiać pokaz siły Wojska Polskiego. Najpierw jednak do żołnierzy przemówili prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada
Źródło zdjęcia: PAP

Następnie przemaszerowała kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego w mundurach Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, a za nią reprezentanci poszczególnych rodzajów sił zbrojnych - poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną, to m.in. Wojska Specjalne - konkretnie jednostka AGAT, której żołnierze występują z zasłoniętymi twarzami i w bojowym rynsztunku.

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Za specjalsami zobaczyć można było reprezentantów Wojsk Obrony Terytorialnej w charakterystycznych oliwkowych beretach, żołnierzy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w ciemnoniebieskich oraz Żandarmerii Wojskowej w czerwonych.

W defiladzie brali również udział reprezentanci poszczególnych jednostek wojskowych w Polsce, poczty sztandarowe, a także żołnierzy państw sojuszniczych stacjonujących w Polsce. Za częścią pieszą defilady zobaczyć można było szwadron kawalerii, a dalej - przejazd wojskowych pojazdów.

Wraz z polskimi żołnierzami przez Warszawę przemaszerowali też przedstawiciele wojsk sojuszniczych - w tym Amerykanie, Brytyjczycy, Chorwaci i Rumuni, którzy wchodzą w skład grupy bojowej NATO stacjonującej w Polsce, a także - w tym roku po raz pierwszy - żołnierze kanadyjscy. Nieco za główną kolumną maszerujących pojawili się też po raz pierwszy na defiladzie żołnierze francuscy, reprezentowani przez przedstawicieli Legii Cudzoziemskiej.

Jak tłumaczyli organizatorzy defilady, Legia Cudzoziemska nie maszerowała razem z resztą kolumny ze względu na charakterystyczne dla tej formacji marsz "Le Boudin" o tempie 88 kroków na minutę - dużo wolniejszy niż charakterystyczny dla Wojska Polskiego i innych sił zbrojnych marsz o tempie 116-120 kroków na minutę.

Przejazd wozów opancerzonych na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego
Źródło: TVN24

***

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 roku dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 roku święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 roku Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
36 min
Donald Tusk
Tusk cytowany przez amerykańską prasę. "To zrobiło bardzo duże wrażenie"
TVN24
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
57 min
Andrzej Lepper pap_20060113_05O (1)
Dziś mija 15 lat od śmierci Andrzeja Leppera. "Nigdy nie uwierzę, że to było samobójstwo"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Wojsko PolskiebrońWarszawaProgram SAFEŻołnierze
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Policjanci pomogli mężczyźnie bezpiecznie wrócić do domu
Wypłacił pieniądze z bankomatu i stracił orientację. Pomogli policjanci
Śródmieście
Dachowanie auta na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzył w sarnę, zginęła pasażerka auta
Okolice
Kamper wjechał w bariery na trasie S8
Zjechał kamperem z jezdni i uderzył w bariery, są ranni
Okolice
Kradzież rolki z naklejkami w markecie w Płońsku
Ukradł naklejki "warte" 16 pluszaków. Nie wie dlaczego, bardzo się wstydził
Okolice
Do tragicznego wypadku w Ciechanowie doszło po godzinie 4 rano
Tragiczny wypadek nad ranem, nie żyje kierowca
Okolice
31-latkowi za m.in. sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób, grozi do ośmiu lat więzienia
"W domowych warunkach produkował sterydy anaboliczne"
Okolice
Karol Nawrocki
Prezydent: na sztandarach od wieków jest Bóg, honor i ojczyzna, a nie SAFE
Śródmieście
Porzucone auto na Ursynowie
Tajemnica porzuconego auta
Ursynów
Jeżozwierz wszedł do domu w gminie Leoncin
"Skosztował roślin w ogrodzie i wszedł do domu"
Okolice
Agresor zaatakował strażników miejskich siekierą (zdj. ilustracyjne)
Awanturował się w domu, zaatakował strażników miejskich, miał siekierę
Okolice
Tragiczny finał poszukiwań dwóch zaginionych mężczyzn
Ciała w aucie i w bagnie. Oskarżony o dwa zabójstwa
Okolice
31-latek prowadził będąc pod wpływem alkoholu, zasnął za kierownicą
Zatrzymał się na skrzyżowaniu i zasnął
Mokotów
Próba generalna przed defiladą
Defilada na święto wojska. Zamknięte mosty i ulice, zakazy parkowania
Śródmieście
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy. Nowe informacje
Okolice
Akcja saperów na Grzybowskiej
Cztery tysiące osób ewakuowano, saperzy wydobyli ponad 50 pocisków
Śródmieście
Włamanie do kwiatomatu w Płońsku
Zepsuł drzwiczki kwiatomatu i zabrał bukiet. Grozi mu 10 lat więzienia
Okolice
Na dziedzińcu biurowca Metropolitan powstanie kawiarnia
Okrągły pawilon na dziedzińcu słynnego biurowca. Co z obiecaną zielenią?
Śródmieście
Nowe ścieżki kariery dla maturzystów i profesjonalistów
Jak zmienia się rynek edukacji wyższej w Warszawie? Nowe ścieżki kariery dla maturzystów i profesjonalistów
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Policjanci szukają zwierzęcia przypominającego pumę
Zauważył dużego kota, który przypominał pumę. Apel policji
Okolice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Martwy pies w zamrażarce, właściciel zatrzymany
Targówek
Stuu w Polsce
Youtuber Stuu osadzony w warszawskim areszcie. Grozi mu 12 lat więzienia
Śródmieście
Pożar w wędzarni w miejscowości Świerczyn
Tragiczny pożar wędzarni. Jedna osoba nie żyje
Mazowieckie
Defilada w Warszawie
Defilada, koncerty i rodzinne pikniki
Śródmieście
Rok i osiem więzienia za podżeganie do przemocy wobec prokurator
Przyszedł zapytać, dlaczego byli u niego policjanci. Do domu wróci za 10 miesięcy
Okolice
Willa Bajka w Falenicy przechodzi remont
Jest jednym z niewielu zachowanych takich obiektów
Wawer
dowod osobisty dokument dokumenty s shutterstock_1622439478
Przerobiła datę w dowodzie osobistym, by polecieć do Turcji
Okolice
Jeżozwierze uciekły z hodowli
Jeden schwytany, dwóch szukają
Bemowo
Aplikacja mObywatel
Chcieli zastrzec numery PESEL, zaskoczyła ich awaria w urzędzie
Okolice
Prace u podnóża Mariensztatu
Odkrycie na Mariensztacie. Odsłonięto fragment kamienicy z balkonem
Śródmieście
Utrudnienia na węźle Konotopa
Naprawa ekranów akustycznych i potężne utrudnienia
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki