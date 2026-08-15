Śródmieście Ulicami Warszawy przeszła wielka defilada. To był pokaz siły polskiego wojska Oprac. Katarzyna Kędra |

Drony na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło wideo: TVN24

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Defilada rozciągnęła się na długość kilku kilometrów; żołnierze i pojazdy przemieszczały się w stałym szyku, utrzymując jednocześnie stałą prędkość wynoszącą około osiem kilometrów na godzinę. Wcześniej na wodach Zatoki Gdańskiej w Gdyni odbyła się parada morska okrętów - a także statków powietrznych - Marynarki Wojennej RP.

Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada i parada morska Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Defilada Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Drony na defiladzie Drony na defiladzie Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Parada morska Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP

W Warszawie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się od rana. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą złożyli wieniec przed warszawskim pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego - jednego z architektów sukcesu wojsk polskich w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Para prezydencka wzięła także udział w mszy św. za ojczyznę i polskich żołnierzy, która odprawiona została w Katedrze Polowej Wojska Polskiego.

Uroczysta zmiana warty przed Grobem Nieznanego Żołnierza Źródło: TVP

Z kolei przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego w Warszawie, odbyła się uroczysta odprawa wart.

Obchody Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza Obchody Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Obchody Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak Karol Nawrocki Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiesław Kukuła Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Władysław Kosiniak-Kamysz, Wiesław Kukuła Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP Marta Nawrocka, Dorota Bołotowicz Źródło zdjęcia: Paweł Supernak/PAP

Widowisko na niebie i ziemi

Defilada ruszyła po pokazie desantu wojskowych spadochroniarzy, którzy podczas opadania na spadochronach rozwinęli m.in. flagę państwową. Potem zaprezentowano lotniczy komponent sił zbrojnych, m.in. rządowe samoloty Boeing 737 i Gulfstream G550, francuskie myśliwce Rafale, a także najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.

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Parada lotnicza Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Śmigłowce Apache Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24 Parada lotnicza z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: TVN24

Równo o godzinie 12 Wisłostrada w wypełniła się Warszawiankami i Warszawiakami oraz wszystkimi chętnymi, którzy przyszli podziwiać pokaz siły Wojska Polskiego. Najpierw jednak do żołnierzy przemówili prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Obchody Święta Wojska Polskiego. Defilada Źródło zdjęcia: PAP

Następnie przemaszerowała kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego w mundurach Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, a za nią reprezentanci poszczególnych rodzajów sił zbrojnych - poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną, to m.in. Wojska Specjalne - konkretnie jednostka AGAT, której żołnierze występują z zasłoniętymi twarzami i w bojowym rynsztunku.

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Za specjalsami zobaczyć można było reprezentantów Wojsk Obrony Terytorialnej w charakterystycznych oliwkowych beretach, żołnierzy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w ciemnoniebieskich oraz Żandarmerii Wojskowej w czerwonych.

W defiladzie brali również udział reprezentanci poszczególnych jednostek wojskowych w Polsce, poczty sztandarowe, a także żołnierzy państw sojuszniczych stacjonujących w Polsce. Za częścią pieszą defilady zobaczyć można było szwadron kawalerii, a dalej - przejazd wojskowych pojazdów.

Wraz z polskimi żołnierzami przez Warszawę przemaszerowali też przedstawiciele wojsk sojuszniczych - w tym Amerykanie, Brytyjczycy, Chorwaci i Rumuni, którzy wchodzą w skład grupy bojowej NATO stacjonującej w Polsce, a także - w tym roku po raz pierwszy - żołnierze kanadyjscy. Nieco za główną kolumną maszerujących pojawili się też po raz pierwszy na defiladzie żołnierze francuscy, reprezentowani przez przedstawicieli Legii Cudzoziemskiej.

Jak tłumaczyli organizatorzy defilady, Legia Cudzoziemska nie maszerowała razem z resztą kolumny ze względu na charakterystyczne dla tej formacji marsz "Le Boudin" o tempie 88 kroków na minutę - dużo wolniejszy niż charakterystyczny dla Wojska Polskiego i innych sił zbrojnych marsz o tempie 116-120 kroków na minutę.

Przejazd wozów opancerzonych na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego Źródło: TVN24

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15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Zwycięstwo polskiego wojska zadecydowało o zachowaniu niepodległości kraju i zatrzymało marsz rewolucji bolszewickiej na Europę Zachodnią. Było także jednym z najważniejszych elementów pamięci historycznej II RP.

W 1923 roku dzień 15 sierpnia został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. Po 1947 roku święto obchodzono w maju, a później 12 października, w rocznicę bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w walkach dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 roku Świętem Wojska Polskiego ponownie stał się 15 sierpnia.