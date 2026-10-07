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Radykalna zmiana projektowa. Fasada miała być ciężka i czarna, będzie lekka i jasna

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Nowe wizualizacje TR Warszawa
Budowa TR Warszawa, widok z MSN
Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawy
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Kontrast białego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej i czarnego gmachu TR Warszawa był jednym z głównych założeń projektu Thomasa Phifera. Stołeczny ratusz zdecydował jednak, że ten drugi budynek będzie wyglądał kompletnie inaczej. Dlaczego? Oficjalnie padają argumenty ekologiczne i ekonomiczne.

Białe Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad otwarto dwa lata temu. Obok trwa budowa budynku teatru, który miał kontrastować czernią elewacji. Oba obiekty zaprojektował ten sam amerykański architekt Thomas Phifer.

Projektowa wolta

- Ten projekt, który był tworzony dziesięć lat temu miał prawo stracić na aktualności. Dlatego wprowadzamy do niego kilka poważnych zmian. Oczywiście najważniejsza to fasada. Dlatego, że na wszystkich wizualizacjach wzbudzała najwięcej emocji. I będzie zupełnie zmieniona - ogłosił we wtorek wieczorem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na rolce opublikowanej w mediach społecznościowych. I pokazał wizualizację nowej elewacji. Jest radykalnie inna od tej, którą znaliśmy z projektu pracowni Phifera.

- Będzie dużo lżejsza zarówno wagowo, jak i wizualnie. Będzie w innym niż planowano kolorze. Będzie też zbudowana z zupełnie innych tworzyw, dzięki temu będzie znacznie bardziej przyjazna środowisku. Co najważniejsze znacznie tańsza w budowie - podkreślił Trzaskowski.

Tak będzie wyglądał TR Warszawa (nowe wizualizacje)
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Źródło zdjęcia: UM st. Warszawy
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Źródło zdjęcia: UM st. Warszawy
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Źródło zdjęcia: UM st. Warszawy
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Źródło zdjęcia: UM st. Warszawy
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Nowe wizualizacje TR Warszawa
Źródło zdjęcia: UM st. Warszawy

Ekologia...

O powodach i konsekwencjach tej zmiany opowiedzieli dzień później jego podwładni.

Dyrektor Biura Kultury w ratuszu Artur Jóźwik przypomniał, że trwający etap budowy, który obejmuje podziemia i konstrukcję budynku, zostanie zakończony w czerwcu 2027 roku.

- Równolegle dokonaliśmy zmiany dokumentacji projektowej. Zakładamy, że w listopadzie zostanie ogłoszony przetarg na dokończenie budowy tego budynku, który zostanie rozstrzygnięty w połowie przyszłego roku. Cała budowa powinna potrwać około 24 miesięcy. To oznacza, że w połowie 2029 roku nowa, najbardziej nowoczesna scena teatralna tej części Europy powinna zostać oddana do użytkowania – nakreślił plan na najbliższe lata Jóźwik.

Jak podkreślił, zmiany nie dotyczyły tylko elewacji, a jej wygląd nie był kluczową sprawą. - Projekt musiał zostać zmieniony ze względu na wytyczne unijne. Musieliśmy też wziąć pod uwagę kwestie ekologiczne, energooszczędność budynku. Zgodnie z najnowszym prawem budowlanym zdecydowaliśmy, że w nowym budynku znajdzie się miejsce doraźnego schronienia dla około 600 osób - tłumaczył dyrektor Biura Kultury.

Tak miał wyglądać TR Warszawa (wcześniejsze wizualizacje)
Teatr TR Warszawa na wizualizacjach
Teatr TR Warszawa na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Thomas Phifer and Partners
Teatr TR Warszawa na wizualizacjach
Teatr TR Warszawa na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Thomas Phifer and Partners
Teatr TR Warszawa na wizualizacjach
Teatr TR Warszawa na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Thomas Phifer and Partners
Teatr TR Warszawa na wizualizacjach
Teatr TR Warszawa na wizualizacjach
Źródło zdjęcia: Thomas Phifer and Partners

...czy estetyka?

Choć nikt nie przyznaje tego wprost, między wierszami można wyczytać, że krytyczny, często prymitywny i brutalny odbiór potężnej bryły MSN nie pozostawał tutaj bez wpływu.

- Mamy nadzieję, że nasza decyzja wpłynie również na uspokojenie niektórych krytycznych głosów. Ale to nie jest tak, że postawiliśmy zdanie projektantowi, żeby zmienić kolor elewacji. To jego wyłączona kompetencja. Wskazaliśmy pewne tropy, ale nie jest to narzucona narracja. Sam ją wypracował i myślę, że jest z niej dumny - przekonywał Artur Jóźwik.

- Mamy projektanta, z którym związaliśmy się na dwie dekady (tyle minie od konkursu architektonicznego do zakończenie budowy drugiego budynku - red.), który jest wybitnym architektem i był w stanie odpowiedzieć na nasza potrzebę funkcjonalną i ekologiczną - dodała Magdalena Sroka, dyrektorka koordynatorka ds. kultury w ratuszu.

Na budowie TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Trwa budowa gmachu TR Warszawa
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Oszczędność

Według wstępnych szacunków, zmiana elewacji da oszczędności na poziomie 53 milionów złotych.

- To konsekwencja lekkości, przejrzystości fasady. Przełożyło się to na lekkość elementów stalowych fasady, część będzie aluminiowa - wyjaśnił Mikołaj Mundzik, zastępca dyrektora ds. inwestycji TR Warszawa. Przyznał jednocześnie, że przeprojektowanie budynku kosztowało około 15 milionów złotych. Urzędnicy wystąpili już z wnioskiem o pozwolenie na budowę zamienne i spodziewają się uzyskać je w ciągu dwóch miesięcy.

Połączenie

Jednak zapowiedziane w środę zmiany nie dotyczą tylko budynku, dotkną także linii programowej jego gospodarza, czyli TR Warszawa. Ratusz postanowił, że w struktury teatru włączy Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych, który otwarto niespełna rok temu. Z informacji przekazanych przez dyrektora Jóźwika, wynika, że instytucja w pewien sposób padła ofiarą własnego sukcesu.

- Liczba publiczności jest większa niż zakładaliśmy, liczba spektakli również przekroczyła nasze oczekiwania. Okazało się, że Pawilon Tańca ma swoje ograniczenia. Nie pozwala na prezentowanie dużych widowisk tanecznych - tłumaczył urzędnik.

Zapewnił, że pawilon nad Wisłą będzie działał w dotychczasowej formule, a zaproszenie do nowego gmachu pozwoli na większy rozmach tanecznych przedsięwzięć. Tam mają się być prezentowane najbardziej spektakularne przedstawienia z całego świata.

- Zakładamy, że od 1 stycznia 2028 Pawilon Tańca i Innych Sztuk Performatywnych stanie się częścią TR Warszawa, żeby wspólnie oba zespoły mogły przygotować ofertę programową na 2028, 2029 i 2030 rok - zapowiedział Jóźwik.

Obawy

Część artystów obu instytucji ten plan przyjęła z dystansem i obawami. Środowiska tańca współczesnego od lata zabiegało bowiem o powołanie instytucji poświęconej tej dziedzinie kultury. Ledwo to osiągnęła, a już słyszy o włączeniu w struktury innego podmiotu. Natomiast zespół TR nie chciałby stracić marki, na którą pracował przy Marszałkowskiej i na innych europejskich scenach od ponad dwóch dekad.

Wątpliwości budzi również zaproponowana wstępnie nazwa - Scena Centralna. - Nie narzucamy gotowych rozwiązań - zastrzegła Anna Rochowska, dyrektorka TR Warszawa. - Mamy ponad rok, żeby dojść do jakiejś konkluzji. Prowadzimy dialog ze środowiskiem twórczym - uzupełniła.

Teatr, który przejmie pawilon, ma mieć potężny budżet - około 40 milionów złotych rocznie.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Inwestycje w Warszawie
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