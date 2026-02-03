Niebieskie lub brązowe. Wskażą najbliższą toaletę

Czego nie wrzucać do toalety? Źródło: TVN24

Pod koniec 2025 roku drogowcy zakończyli montaż nowych tabliczek wzdłuż warszawskich ulic. Dzięki nim łatwiej można znaleźć najbliższą toaletę. Nie są to jednak zwykłe tabliczki.

"Na niebieskich – lub brązowych w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim – tabliczkach znajduje się napis 'Mapa WC'. Pod nim umieszczony został kod QR, za którym kryje się link do wspomnianej mapy. To znacznie przyspiesza cały proces wyszukiwania toalety" – podał Zarząd Dróg Miejskich.

Tabliczka z mapą WC Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Tabliczki zamontowane zostały w 350 najbardziej uczęszczanych miejscach Warszawy. Wiszą przede wszystkim wzdłuż dużych arterii, gdzie ruch jest największy. Zazwyczaj zamontowane są na ulicznych latarniach.

"Wiszą na wysokości 2,5 metra, dzięki czemu łatwo je zauważyć i jednocześnie wciąż bez problemu sczytać kod QR" – przekazał ZDM.