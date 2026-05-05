Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Miały pracować w rolnictwie, były zmuszane do prostytucji

|
Jedna z zatrzymanych w sprawie handlu ludźmi
Policyjna akcja i zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Źródło: KSP
Stołeczni policjanci zatrzymali dziewięć osób podczas akcji wymierzonej w grupę przestępczą zajmującą się handlem ludźmi. Według kryminalnych, jej członkowie werbowali ofiary wśród obywatelek Bułgarii. Kobiety miały pracować w rolnictwie, a były zmuszane do prostytucji.

Rozpracowaniem grupy zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji. Jak ustalili, grupa zajmowała się handlem ludźmi, rozbojami, sutenerstwem, rozbojami i wymuszeniami rozbójniczymi.

"Członkowie wspomnianej grupy to głównie obywatele Bułgarii, którzy z popełnianych przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Pieniądze pozyskane podczas przestępczej działalności lokowali między innymi w nieruchomości na terenie Bułgarii" - informuje KSP w komunikacie.

Według policji, członkowie grupy werbowali obywatelki Bułgarii do pracy w rolnictwie. Gdy przyjeżdżały one do Polski, były pozbawiane paszportów i zmuszane do świadczenia usług seksualnych.

Zdaniem kryminalnych, ta sama grupa działała w latach 2019-2022 na terenie Koszalina, gdzie dopuszczała się podobnych przestępstw.

Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Handel ludźmi i przemyt narkotyków. Przykrywką było call center

Ursynów

Dziewięć osób zatrzymanych

W akcji brali udział kryminalni przy wsparciu policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KSP oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" Komendy Głównej Policji oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji KSP.

Działania prowadzone były między innymi w Mińsku Mazowieckim. Zatrzymanych zostało dziewięć osób, w tym dwoje Polaków.

"Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi na przedstawienie ośmiu podejrzanym zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz zmuszaniem do uprawiania prostytucji, jak również rozboju i wymuszenia rozbójniczego oraz udzielania środków odurzających" - czytamy w komunikacie.

Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Źródło: KSP
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Źródło: KSP
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Źródło: KSP
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Źródło: KSP
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Źródło: KSP
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Źródło: KSP
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Zatrzymania w sprawie handlu ludźmi
Źródło: KSP

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie sąd zastosował wobec sześciorga podejrzanych obywateli Bułgarii tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. 36-letnia Polka spędzi w areszcie tymczasowym dwa miesiące. Natomiast dwaj zatrzymani - 29-letni Polak oraz jeden z obywateli Bułgarii - zostali zwolnieni po zakończeniu czynności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ogromna akcja służb. Handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy, miliony na kontach

Ogromna akcja służb. Handel ludźmi, pranie brudnych pieniędzy, miliony na kontach

TVN24
Anastazja miała kajdanki i niezapięte pasy. "Jest ofiarą"

Anastazja miała kajdanki i niezapięte pasy. "Jest ofiarą"

Klaudia Ziółkowska
OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPrzestępczość w WarszawieGrupa przestępczahandel ludźmi
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Działania służb przy ul. Powązkowskiej
Uciekał przed policją, spadł z trzeciego piętra, zginął. W mieszkaniu było drugie ciało
Żoliborz
Śmiertelny wypadek w Przasnyszu
Auto uderzyło w drzewo. Kierowca i pasażer nie żyją
Okolice
alkomat policja noc wieczór
Ma już pięć zakazów. Był pijany i prowadził auto
Okolice
pap_20100404_0ZN
Po północy kontroli się nie spodziewał, ukrył się za własnym autem
Okolice
Awaria tramwaju przy Okopowej
Zepsuty tramwaj zablokował torowisko
Wola
Utrudnienia na kolei (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń, usterka pociągu, wypadek. Seria zdarzeń na kolei
Okolice
Aleja Piłsudskiego w Wesołej zostanie rozbudowana
Tunel już jest. Szykują się do poszerzenia drogi
Wesoła
Urzędnicy apelują o niepodlewanie trawników (zdj. ilustracyjne)
Urzędnicy proszą o oszczędzanie wody
Okolice
Łoś
Łoś w centrum miasta. "Pies zauważył go za oknem"
METEO
Kierowca zjechał z jezdni, auto zatrzymało się w rowie
Auto na drzewach, kierowca w szpitalu
Okolice
Straż miejska przyłapała grafficiarzy przy ul. Prozy
Grafficiarze pomylili ściany. "Byli zaskoczeni"
Bielany
Siedmiolatek doznał poparzeń podczas grillowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ojciec rozpalał grilla, siedmiolatek poparzony
Okolice
Zderzenie auta z łosiem w Topólnie
Wypadki z udziałem dzikich zwierząt. Zginęła kobieta, ranne dziecko
Okolice
Kierowca Seata uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Uderzył w drzewo, zginął na miejscu
Okolice
Neon "Księgarnia MDM" (zdjęcie archiwalne z 2014 roku)
Neon w rejestrze zabytków
Śródmieście
Nastolatka znalazła się na dachu pociągu Kolei Mazowieckich (zdjęcie ilustracyjne)
Nastolatka spadła z dachu pociągu
Okolice
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
3,5 miesiąca i ponad 100 konfliktów z prawem 35-latka
Praga Południe
Osierocone pisklęta nurogęsi znalazły nową rodzinę
Osierocone pisklęta nurogęsi mają nową rodzinę
Śródmieście
Wypadek motocyklisty na trasie S8
Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na S8
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklistki i łosia
Motocyklistka zginęła po zderzeniu z łosiem
Okolice
Uderzył w inne auto i odjechał. Był pijany
Uciekł po kolizji. Stracił auto i prawo jazdy
Okolice
Pożar przy Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Nocny pożar przy wejściu na Powązki Wojskowe
Żoliborz
Kampus Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie doszło do zabójstwa
Nagrywali zamiast pomagać? "Próba rozbrojenia Mieszka R. mogła skończyć się tragicznie"
Klaudia Kamieniarz
Oszustwa internetowe (zdjęcie ilustracyjne)
Dwa dni manipulacji, straciła całe oszczędności
Okolice
Ukradła dziecięcy rower i nim odjechała
Zmieniła kolor włosów. Sądziła, że to wystarczy
Okolice
12 cudzoziemców musi opuścić Polskę
Zatrzymani po wyjściu z więzienia, muszą opuścić Polskę
Okolice
Most Gdański w Warszawie
Zabezpieczą most przed korozją. Prace potrwają do końca wakacji
Śródmieście
Bieg Konstytucji
W hołdzie Konstytucji 3 Maja pobiegli ulicami stolicy
Śródmieście
Andrzej Poczobut
"Pierwszy spacer po Warszawie". Poczobut opublikował wpis
Śródmieście
Pożar na terenie parafii w Wesołej
Płonęły tuje przy pomniku Jana Pawła II
Wesoła

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki