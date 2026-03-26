Szukał go Interpol. Wpadł, bo zatrzymał się w niedozwolonym miejscu

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zwrócili uwagę na kierowcę Toyoty, który zatrzymał samochód w zatoce autobusowej, czyli miejscu przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów komunikacji miejskiej.

Zatrzymał auto w zatoce autobusowej, trafił do aresztu

"Widząc wykroczenie, policjanci podjęli interwencję. Kierującym okazał się być obywatel Azerbejdżanu. Funkcjonariusze sprawdzili jego dane w policyjnych systemach informatycznych. Jak się okazało, mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu i listem gończym, wydanym w lutym bieżącego roku" - podał w komunikacie WRD.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, został on przewieziony do jednostki policji, gdzie wykonano niezbędne czynności procesowe. Po sporządzeniu dokumentacji poszukiwany trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.