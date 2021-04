Zwrot w sprawie masowych punktów szczepień. Trzaskowski: trwają rozmowy z NFZ

Miało być 13 punktów, w tym jeden na stadionie Legii

NFZ pokaże uzupełnioną mapę punktów

Do tej kwestii odniósł się w piątek na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. programu szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk. - W samej Warszawie to jest 285 funkcjonujących punktów szczepień, które wykorzystują niecałe 40 procent swoich możliwości ze względu na brak szczepionki – przyznał szef KPRM.

Pod koniec marca premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk zapowiedzieli plan mający na celu przyspieszenie realizacji Narodowego Programu Szczepień. Zakłada on m.in. zwiększenie liczby punktów szczepień, zwiększenie grona osób kwalifikowanych do szczepienia oraz wprowadzenie szczepień populacyjnych. Według zapowiedzi rządu nowy plan przewiduje wykonanie 20 milionów szczepień do końca drugiego kwartału oraz zaszczepienie wszystkich chętnych Polaków do końca sierpnia.