Zza przystanku dochodził kobiecy głos wzywający pomocy

W sobotę około godziny 18.30 do strażników miejskich podbiegł mężczyzna, który zawiadomił, że zza przystanku Stare Miasto dochodzą odgłosy szarpaniny i kobiecy głos wzywający pomocy. Funkcjonariusze ruszyli we wskazanym kierunku.
"Zastali na miejscu wystraszoną kobietę i dwóch młodych mężczyzn. Poszkodowana uskarżała się na silny ból lewego nadgarstka. Jak powiedziała wzywająca pomocy, napastnicy - spośród których jeden był jej byłym partnerem - zaatakowali ją i wyrwali wart 2000 złotych telefon" - opisała w komunikacie straż miejska.
Mężczyźni przekazani policji
Funkcjonariusze zatrzymali obu napastników i zawiadomili o zdarzeniu policję.
W międzyczasie ze wsparciem przybyła inna załoga straży miejskiej, wyposażona w plecak ratowniczy. "Strażniczka-ratowniczka fachowo opatrzyła nadgarstek i wspólnie z kolegą z patrolu zadbali o komfort psychiczny kobiety" - dodali strażnicy miejscy.
Strażnicy miejscy przekazali ujętych mężczyzn przybyłej załodze policji.
Opracowała Magdalena Gruszczyńska
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa