Sylwestrowa iluminacja na PKiN i życzenia od prezydenta. "Liczę, że 2022 przyniesie dużo pozytywnych zaskoczeń"

Ratusz zachęcał mieszkańców do wspólnego pożegnania roku 2021 w mediach społecznościowych. Na stołecznym profilu opublikowano również życzenia od włodarza miasta Rafała Trzaskowskiego. "Był to rok, który nie nastrajał do optymizmu. Ale jestem przekonany, że kolejny rok, 2022, będzie znacznie lepszy" - stwierdził prezydent stolicy.

Jak dodał, liczy na to, że "nie będzie to rok w cieniu pandemii, że będziemy mogli się normlanie spotykać i że przyniesie on dużo pozytywnych zaskoczeń, dużo powodów do radości". - Tego wszystkiego państwu życzę. Oczywiście życzę zdrowia, bo wszyscy w tych ostatnich latach przekonaliśmy się, jak zdrowie jest istotne. Życzę wam naprawdę wszystkiego najlepszego i bardzo dużo powodów do optymizmu. Wszystkiego dobrego w 2022! - mówił prezydent Trzaskowski.