Czas sylwestrowego szaleństwa. Jak dojechać i gdzie zaparkować

W związku z imprezą sylwestrową będą objazdy i zmiany w rozkładach jazdy. Jak podkreślają stołeczni urzędnicy, na imprezę na placu Bankowym najwygodniej będzie dojechać komunikacją miejską. Na trasy tego dnia wyjedzie więcej autobusów nocnych, a niektóre linie tramwajowe i obie linie metra nie będą miały nocnej przerwy.

31 grudnia od godziny 14 zamknięta zostanie aleja "Solidarności" na odcinku od Nowego Przejazdu do alei Jana Pawła II, a także ulica Marszałkowska i Andersa od Królewskiej do Nowolipki. Zmiany potrwają do około godziny 5. w Nowy Rok. W tym czasie zmienią się trasy linii tramwajowych: 4, 15, 20, 23, 26 i 35 oraz autobusowych: E-2, 107, 111, 157,160, 190, 222, 520, N11, N13, N16, N21, N41, N42, N61, N63, N66, N71 i N91.

Dodatkowo od godziny 22 do około godziny 2. nieczynna będzie stacja metra Ratusz Arsenał.

Zmiany w komunikacji w Sylwestra Warszawski Transport Publiczny

Komunikacja miejska w Sylwestra Warszawski Transport Publiczny

Dodatkowe autobusy

Zamiast tramwajów na ulice ruszy zastępcza linia autobusowa Z90: DW.WILEŃSKI – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Kapucyńska – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – pl. marsz. J. Piłsudskiego – Królewska – Grzybowska – al. Jana Pawła II – al. "Solidarności" – OKOPOWA oraz tramwajowa 73: ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – CZYNSZOWA.

"Po północy, powrót do domu ułatwi Warszawski Transport Publiczny. Autobusy linii 507 i 522 oraz tramwaje linii: 2, 3, 4, 9, 23 i 33 będą jeździły przez całą noc. Nocnej przerwy nie będzie również w metrze. Pociągi podziemnej kolei linii M1 i M2 od ok. godz. 20.00 w sylwestra do ok. godz. 1.30 w Nowy Rok będą jeździły co ok. 3 min., do ok. godz. 3.00 co ok. 10 min., a następnie do godz. 5.00 co ok. 15 min. Autobusy linii nocnych: N13, N24, N25, N33, N35, N37, N42, N43, N44 i N64 do godz. 3.00 będą jeździły częściej" - podał stołeczny ratusz.

Z kolei po zakończeniu imprezy, czyli około godziny 1. na miasto wyjadą dodatkowe autobusy linii: 105 w kierunku Woli i Bemowa na przystanek Metro Świętokrzyska, 269 w kierunku Bródna i 527 w kierunku Grodziska na przystanek Metro Trocka, 507 w kierunku Gocławia, 517 w kierunku Ursusa i 522 w kierunku Wilanowa na przystanki Centrum, a także tramwaje: 3 w kierunku Bródna, 23 w kierunku Bemowa i 33 w kierunku Młocin. Pojawią się także dodatkowe pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej w kierunkach: Otwock, Pruszków, Legionowo Piaski i Sulejówek Miłosna.

Zmiany na placu

W związku z pracami, od 6 grudnia do 5 stycznia niedostępne są miejsca postojowe na placu Bankowym. Równocześnie z ruchu wyłączona jest jezdnia wzdłuż budynku, łącząca plac z ulicą Elektoralną.

"Także do 5 stycznia zamknięta dla ruchu będzie jezdnia po południowej stronie pl. Bankowego (pomiędzy Marszałkowską a Elektoralną) wraz z wlotami ulic Elektoralnej i Przechodniej. Nie będzie można skręcić z Marszałkowskiej lub placu Bankowego w Elektoralną lub wyjechać z Przechodniej na Marszałkowską. Na Elektoralnej (od Orlej do Przechodniej) obowiązuje ruch dwukierunkowy. Utrzymany będzie dojazd do parkingów podziemnych pod budynkami pl. Bankowy 1 i Marszałkowska 115" - informuje urząd miasta.

Ponadto, od 16 grudnia do 2 stycznia wprowadzony został zakaz parkowania na ulicy Senatorskiej za skrzyżowaniem z Marszałkowską i na Elektoralnej od Orlej do Przechodniej.

Zamknięte ulice

Jak podaje stołeczny ratusz, od piątku, 27 grudnia do czwartku, 2 stycznia zamknięte dla ruchu będą ulice: Elektoralna do budynku nr 2 i Przechodnia od budynku nr 115.

Z kolei od wtorku, 31 grudnia od godz. 14. do środy, 1 stycznia do godz. 6., zamknięte dla ruchu i wyłączone z parkowania będą: plac Bankowy, Marszałkowska na odcinku od Królewskiej (możliwy wyjazd z pl. Żelaznej Bramy w kierunku ul. Królewskiej) do placu Bankowego, aleja. "Solidarności" na odcinku od ulicy Grodzkiej do alei Jana Pawła II, Andersa na odcinku od ulicy Nowolipki do placu Bankowego (nie będzie można skręcić w lewo z ulicy Stawki w ulicę Andersa) oraz Senatorska na odcinku od ulicy Bielańskiej do placu Bankowego.

Dodatkowo od niedzieli, 31 grudnia od godziny 18. do poniedziałku, 1 stycznia do godziny 4. będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się na ulicach: Aleje Jerozolimskie (jezdnia w kierunku centrum) od Żelaznej do Chałubińskiego i Okopowa (jezdnia w stronę Żoliborza) od Dzielnej do Anielewicza.

Objazdy wyłączonego z ruchu placu i przyległych ulic poprowadzone zostaną aleją Jana Pawła II lub Wisłostradą.

Źródło: tvnwarszawa.pl