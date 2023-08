Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się już w sobotę, ale najważniejsze wydarzenia zaplanowano na wtorek, 15 sierpnia. Tego dnia we w Warszawie odbędzie się defilada z udziałem dwóch tysięcy żołnierzy.

We wtorek rano, w dniu Święta Wojska Polskiego, prezydent złoży wieniec przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy Belwederze, a następnie weźmie udział wraz małżonką Agatą Kornhauser-Dudą we mszy św. za ojczyznę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. We mszy udział weźmie także Mariusz Błaszczak, szef MON.

W południe prezydent z małżonką oraz szef MON wezmą udział w w uroczystej zmianie posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Kulminacją obchodów będzie defilada wojskowa z udziałem około dwóch tysięcy żołnierzy, ok. 200 sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego i 92 statków powietrznych. Ostatnia defilada z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego pod hasłem "Wierni Polsce" odbyła się w 2019 r. w Katowicach. Miejsce zostało wybrane w związku z setną rocznicą wybuchu I powstania śląskiego - jednego z trzech powstańczych zrywów, które doprowadziły do włączenia części Górnego Śląska do Polski w 1922 r. Wzdłuż trasy przejazdu defilady zgromadziły się tysiące ludzi, którzy obserwowali przemarsz 2,6 tys. żołnierzy.

Próba defilady lotniczej obserwowana z mostu Świętokrzyskiego RAL

Na wtorkowej defiladzie, jak zapowiada resort obrony, "żołnierze wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP zaprezentują najnowocześniejszy sprzęt wojskowy". "Będą m.in. kupione od USA czołgi M1A1 Abrams, zakupione w Korei Południowej czołgi K2 i haubice samobieżne K9 oraz wyrzutnie rakietowe HIMARS, polskie samobieżne armatohaubice Krab, a także zestawy obrony powietrznej Patriot. Wśród sprzętu polskiej produkcji znajdą się m.in. nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak i samobieżne moździerze Rak, pojazdy minowania narzutowego Baobab-K oraz lekkie pojazdy zwiadowcze Żmija. Na niebie będzie można obserwować nowe FA-50, a także wielozadaniowe samoloty bojowe F-16 i bezzałogowce" - zapowiedział resort obrony.

W latach 2020-2021 defilada nie odbywała się ze względu na zagrożenie epidemiczne. W zamian wojsko organizowało pikniki wojskowe. W roku 2022 MON również zrezygnowało z organizacji uroczystej defilady w Święto Wojska Polskiego - powodem była wojna w Ukrainie. Zdecydowano się na organizację pikników, pokazów sprzętu i skoncentrowano się na rekrutacji ochotników do wojska.

Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy w wojnie z Rosją Sowiecką w 1920 r. Dzień ten został ogłoszony świętem Wojska Polskiego w 1923 r. i pozostawał nim do roku 1947. Od 1992 r. święto ponownie jest obchodzone w połowie sierpnia.

Piloci trenowali przed defiladą TVN24

Utrudnienia

W poniedziałek, 14 sierpnia, w związku z organizacją defilady zamknięte zostaną następujące odcinki ulic: Wisłostrada (w obu kierunkach, w tym ul. Wybrzeże Kościuszkowskie nad tunelem) od mostu Północnego do mostu Łazienkowskiego, Wisłostrada (jezdnia zachodnia) od mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina, Sanguszki, Karowa, Lipowa, Dobra od ul. Karowej do ul. Lipowej, Zajęcza od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie, Tamka od ul. Dobrej do ul. Wybrzeże Kościuszkowskie.

We wtorek, w Święto Wojska Polskiego, powyższe odcinki ulic będą zamknięte do godziny 18. Ponadto, w godzinach 8-15, ponownie zamknięty dla pieszych i rowerzystów będzie most Gdański.

Zmiany w organizacji ruchu w związku z defiladą w Święto Wojska Polskiego UM Warszawa

"O godz. 9 na błoniach Stadionu PGE Narodowego planowany jest bieg 'Piątka z Żołnierzem'. W związku z tym w ramowych godz. 8.40-9.40 wygrodzony zostanie prawy pas wschodniej jezdni ul. Wybrzeże Szczecińskie pomiędzy łącznicą zjazdową z al. Poniatowskiego a ul. Siwca" - przekazuje ZTM.

Również we wtorek w godzinach 10-13 planowane jest zgromadzenie publiczne przed kościołem przy ul. Floriańskiej 3, a następnie przemarsz na trasie: Floriańska – Jagiellońska – pl. Hallera – Dąbrowszczaków – Inżynierska – Stalowa – Szwedzka przed budynek przy ul. Szwedzkiej 2.

Ponadto w godz. 10-14 w związku z uroczystą zmianą warty wyłączony dla ruchu zostanie pl. Piłsudskiego i ul. Królewska do pl. Małachowskiego.

W związku z defiladą powietrzną w godzinach 14-15 wyłączony zostanie ruch kołowy na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

Szczegółowe informacje związane ze zmianami tras poszczególnych linii autobusowych i tramwajowych są dostępne na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

Autor:pop

Źródło: tvnwarszawa.pl/PAP