Święto Wojska Polskiego. Uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza

czytaj dalej

Czternaście czołgów Abrams przejedzie przez Warszawę w defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. To wszystkie, jakie do tej pory odebraliśmy. W powietrzu będzie można zobaczyć jedyny śmigłowiec AW101 oraz oba samoloty FA-50, jakie posiada polskie lotnictwo. Obok nich zaprezentuje się śmigłowiec AW149 – MON zamówiło takie przed rokiem, lecz w Warszawie będzie egzemplarz należący do producenta. Na raz zobaczymy też prawie wszystkie odebrane wyrzutnie rakietowe HIMARS oraz połowę czołgów K2 i śmigłowców Black Hawk.