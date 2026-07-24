Śródmieście "Jestem z was dumny, że tak kochacie wolność, niepodległość i suwerenność Polski" Oprac. Katarzyna Kędra |

Przemówienie Karola Nawrockiego podczas Święta Policji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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W uroczystościach na Placu Piłsudskiego wzięli udział między innymi prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Prezydent Karol Nawrocki przemawia podczas centralnych obchodów Święta Policji na Placu Marszałka Piłsudskiego Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Prezydent Nawrocki: dziś jestem z was dumny

Prezydent Karol Nawrocki podziękował blisko 104 tysiącom funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz 25 tysiącom pracownic i pracowników cywilnych policji "za profesjonalizm i bezpieczeństwo".

- Dzisiejsza uroczystość pokazuje, że niezależnie od politycznych różnic dziejących się w Rzeczpospolitej (...) dziś są na tym placu wszystkie władze państwowe, aby złożyć życzenia polskim policjantom - powiedział prezydent.

Zauważył, że warto odwoływać się do doświadczeń policji w II Rzeczypospolitej. - To przecież tamta data - 24 lipca 1919 roku wyznacza datę naszego dzisiejszego spotkania. Wówczas polska Policja Państwowa powstawała - przypomniał.

- Dziś jestem z was dumny, nowi oficerowie, panowie generałowie, funkcjonariusze, że tak jak ja, kochacie wolność, niepodległość i suwerenność Polski i jej służycie. A najlepszym symbolem tego jest właśnie nominacja generalska dla czterech generałów, którzy swoją karierę rozpoczynali w połowie lat 90. - mówił Nawrocki.

- Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej policji, takiej, która zawsze wie, że służy obywatelom, wolności i solidarności społecznej - powiedział prezydent Nawrocki i poprosił o taką postawę funkcjonariuszy. - Wśród wielu ustaw, jakie podpisałem, a było ich aż 245, była też ustawa odnosząca się do codziennego życia funkcjonariuszy policji i służb mundurowych. Do mieszkań służbowych i środków finansowych, na dojazd z miejsca pracy do miejsca służby - wymieniał.

Nadinspektor Roman Kuster podczas centralnych obchodów Święta Policji Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Święto policji w rocznicę powstania formacji

24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Tego dnia 1919 roku na mocy ustawy Sejmu Ustawodawczego powołano do życia Policjię Państwową. W pierwszej po odzyskaniu niepodległości ustawie o policji podkreślono, że jest ona państwową organizacją służby bezpieczeństwa, a jej zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Do 1939 roku korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Wielu z nich w trakcie II wojny światowej zginęło lub trafiło do niewoli. 17 grudnia 1939 roku w Generalnym Gubernatorstwie powołano Policję Polską. Była ona jednak podległa niemieckiej policji porządkowej.

W czasie wojny struktury policyjne utworzono przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny komunistyczne władze powołały Milicję Obywatelską. W 1990 roku w wyniku transformacji ustrojowej Sejm powołał współczesną policję.

Centralne obchody Święta Policji Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak