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Śródmieście

"Jestem z was dumny, że tak kochacie wolność, niepodległość i suwerenność Polski"

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Prezydent Karol Nawrocki przemawia podczas centralnych obchodów Święta Policji na Placu Marszałka Piłsudskiego
Przemówienie Karola Nawrockiego podczas Święta Policji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak
Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej policji, takiej, która zawsze wie, że służy obywatelom, wolności i solidarności społecznej - mówił prezydent Karol Nawrocki podczas centralnych obchodów Święta Policji na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W tym roku przypada 107. rocznica powstania tej formacji.

W uroczystościach na Placu Piłsudskiego wzięli udział między innymi prezydent RP Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

Prezydent Karol Nawrocki przemawia podczas centralnych obchodów Święta Policji na Placu Marszałka Piłsudskiego
Prezydent Karol Nawrocki przemawia podczas centralnych obchodów Święta Policji na Placu Marszałka Piłsudskiego
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Prezydent Nawrocki: dziś jestem z was dumny

Prezydent Karol Nawrocki podziękował blisko 104 tysiącom funkcjonariuszek i funkcjonariuszy oraz 25 tysiącom pracownic i pracowników cywilnych policji "za profesjonalizm i bezpieczeństwo".

- Dzisiejsza uroczystość pokazuje, że niezależnie od politycznych różnic dziejących się w Rzeczpospolitej (...) dziś są na tym placu wszystkie władze państwowe, aby złożyć życzenia polskim policjantom - powiedział prezydent.

Zauważył, że warto odwoływać się do doświadczeń policji w II Rzeczypospolitej. - To przecież tamta data - 24 lipca 1919 roku wyznacza datę naszego dzisiejszego spotkania. Wówczas polska Policja Państwowa powstawała - przypomniał.

- Dziś jestem z was dumny, nowi oficerowie, panowie generałowie, funkcjonariusze, że tak jak ja, kochacie wolność, niepodległość i suwerenność Polski i jej służycie. A najlepszym symbolem tego jest właśnie nominacja generalska dla czterech generałów, którzy swoją karierę rozpoczynali w połowie lat 90. - mówił Nawrocki.

- Potrzebujemy silnych formacji mundurowych, silnej policji, takiej, która zawsze wie, że służy obywatelom, wolności i solidarności społecznej - powiedział prezydent Nawrocki i poprosił o taką postawę funkcjonariuszy. - Wśród wielu ustaw, jakie podpisałem, a było ich aż 245, była też ustawa odnosząca się do codziennego życia funkcjonariuszy policji i służb mundurowych. Do mieszkań służbowych i środków finansowych, na dojazd z miejsca pracy do miejsca służby - wymieniał.

Nadinspektor Roman Kuster podczas centralnych obchodów Święta Policji
Nadinspektor Roman Kuster podczas centralnych obchodów Święta Policji
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak

Święto policji w rocznicę powstania formacji

24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Tego dnia 1919 roku na mocy ustawy Sejmu Ustawodawczego powołano do życia Policjię Państwową. W pierwszej po odzyskaniu niepodległości ustawie o policji podkreślono, że jest ona państwową organizacją służby bezpieczeństwa, a jej zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.

Do 1939 roku korpus policyjny liczył około 30 tysięcy funkcjonariuszy. Wielu z nich w trakcie II wojny światowej zginęło lub trafiło do niewoli. 17 grudnia 1939 roku w Generalnym Gubernatorstwie powołano Policję Polską. Była ona jednak podległa niemieckiej policji porządkowej.

W czasie wojny struktury policyjne utworzono przy Komendzie Głównej Armii Krajowej. Po zakończeniu wojny komunistyczne władze powołały Milicję Obywatelską. W 1990 roku w wyniku transformacji ustrojowej Sejm powołał współczesną policję.

Centralne obchody Święta Policji
Centralne obchody Święta Policji
Źródło zdjęcia: PAP/Paweł Supernak
Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP
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Tagi:
Policja
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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