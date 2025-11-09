Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie

Biegi, koncerty, marsze, rajdy. Tak Polacy świętowali 106. rocznicę odzyskania niepodległości (wideo archiwalne z 2024 roku) Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

We wtorek, 11 listopada, przez cały dzień nad bezpieczeństwem mieszkańców i uczestników wszystkich niepodległościowych wydarzeń w Warszawie czuwał będzie specjalny miejski sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przy ulicy Młynarskiej. Porządku na ulicach pilnować będą policjanci wsparci przez straż miejską.

W związku z nadchodzącymi obchodami i wieloma wydarzeniami wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Zmiany w organizacji ruchu 11 listopada Źródło: Infoulice Warszawa

Koncert, warsztaty i bieg

Od rana na Cytadeli otwarte będą Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum X Pawilonu, oferując bezpłatne zwiedzanie, warsztaty, spektakle i wystawy – m.in. grę terenową "Kierunek: Niepodległość", a także spektakl dla dzieci "Bohaterski miś". Po południu festiwalowe atrakcje przeniosą się na Krakowskie Przedmieście, gdzie w godzinach 14-19 odbędą się parady, koncerty muzyki ludowej, pokazy filmowe i warsztaty w instytucjach kultury, takich jak ASP, DSH czy Instytut Pileckiego.

11 listopada w Warszawie odbędzie się także 35. Bieg Niepodległości. Jak podkreślił ratusz, to jedno z największych wydarzeń biegowych w kraju, które co roku gromadzi tysiące uczestników łączących sport z patriotyzmem. Główny bieg wystartuje o godzinie 11.11. Zawodnicy ze skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Stawki pobiegną w kierunku Mokotowa – najpierw aleją Jana Pawła II, a potem ulicą Chałubińskiego i aleją Niepodległości.

Wspólna Niepodległa Źródło: UM Warszawa

Na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się też koncert "Wspólna Niepodległa 2025", podczas którego szesnastu artystów z każdego województwa zaprezentuje tradycyjne pieśni w nowoczesnych aranżacjach przygotowanych przez Jana Smoczyńskiego z zespołem. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp będzie bezpłatny, a dla uczestników przygotowano specjalną linię autobusową "WN" oraz strefę dla osób z niepełnosprawnościami.

Zgromadzenia publiczne

Na wtorek zaplanowanych zostało kilkanaście zgromadzeń publicznych. W godzinach 14-20 odbędzie się marsz 11 listopada. Rozpocznie się na rondzie Dmowskiego, a następnie jego uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia Stadionu Narodowego.

Jeszcze przed rozpoczęciem marszu zostanie zamknięta Marszałkowska od Żurawiej do Świętokrzyskiej. Kierowcy nie przejadą też Alejami Jerozolimskimi od Emilii Plater w kierunku ronda Dmowskiego. Podczas wydarzenia będą zamknięte również Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego w kierunku Pragi, most i aleja Poniatowskiego do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego. Na około cztery godziny przed rozpoczęciem wydarzenia policja zamknie ruch na Moście Poniatowskiego – także pieszy.

W czasie przejścia uczestników, policjanci mogą zamknąć ruch również na Wisłostradzie pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

"11 listopada kierowcy powinni, w miarę możliwości, omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Oprócz planowanych zmian w organizacji ruchu, policjanci zabezpieczający poszczególne wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu dla ruchu także innych ulic" - zalecił ratusz.

Zmiany w komunikacji miejskiej

11 listopada komunikacja niemal przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami. Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości, a także trasami zgromadzeń, przemarszów i 35. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe.

Linie dzienne (w tym lokalne) pojadą według świątecznego rozkładu jazdy, z wyjątkiem 193 i 527 (rozkład specjalny). Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii 126 i 160. Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze, a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a metrem Politechnika, jadąc przez Piękną, Plac Konstytucji i ul. Waryńskiego. Z kolei autobusy linii 521 połączą Falenicę z rondem Wiatraczna. Metro będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych).

W Święto Niepodległości będzie obowiązywało wiele zmian czasowych, związanych z uroczystościami państwowymi, Biegiem Niepodległości i marszem. Wszystkie zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej będzie można śledzić na bieżąco na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.

10 tysięcy biało-czerwonych kokard

11 listopada, o godzinie 10 na ulicach stolicy pojawi się ponad 10 tysięcy biało-czerwonych kokard, które każdy będzie mógł wziąć ze słupów reklamowych, by wspólnie świętować 107. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kokardy będą na pięciu słupach ogłoszeniowych:

- na pl. Unii Lubelskiej (od strony południowej); - u zbiegu ul. Marszałkowskiej i ul. Wilczej; - u zbiegu ul. Królewskiej i ul. Niżyńskiego; - na pl. Wilsona przy wejściu do metra; - na rondzie Waszyngtona od strony Stadionu Narodowego.