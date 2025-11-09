Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie

Narodowe Święto Niepodległości w Waszych miejscowościach 
Biegi, koncerty, marsze, rajdy. Tak Polacy świętowali 106. rocznicę odzyskania niepodległości (wideo archiwalne z 2024 roku)
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
W Warszawie Święto Niepodległości można będzie obchodzić na wiele sposobów. Będzie muzycznie podczas koncertu "Wspólna Niepodległa", z kolei miłośnicy historii znajdą coś dla siebie na Cytadeli. Na ulicach stolicy odbędzie się Bieg Niepodległości, zaplanowanych zostało też kilkanaście zgromadzeń publicznych, w tym marsz.

We wtorek, 11 listopada, przez cały dzień nad bezpieczeństwem mieszkańców i uczestników wszystkich niepodległościowych wydarzeń w Warszawie czuwał będzie specjalny miejski sztab w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa przy ulicy Młynarskiej. Porządku na ulicach pilnować będą policjanci wsparci przez straż miejską.

W związku z nadchodzącymi obchodami i wieloma wydarzeniami wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Zmiany w organizacji ruchu 11 listopada
Zmiany w organizacji ruchu 11 listopada
Źródło: Infoulice Warszawa

Koncert, warsztaty i bieg

Od rana na Cytadeli otwarte będą Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego i Muzeum X Pawilonu, oferując bezpłatne zwiedzanie, warsztaty, spektakle i wystawy – m.in. grę terenową "Kierunek: Niepodległość", a także spektakl dla dzieci "Bohaterski miś". Po południu festiwalowe atrakcje przeniosą się na Krakowskie Przedmieście, gdzie w godzinach 14-19 odbędą się parady, koncerty muzyki ludowej, pokazy filmowe i warsztaty w instytucjach kultury, takich jak ASP, DSH czy Instytut Pileckiego.

11 listopada w Warszawie odbędzie się także 35. Bieg Niepodległości. Jak podkreślił ratusz, to jedno z największych wydarzeń biegowych w kraju, które co roku gromadzi tysiące uczestników łączących sport z patriotyzmem. Główny bieg wystartuje o godzinie 11.11. Zawodnicy ze skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Stawki pobiegną w kierunku Mokotowa – najpierw aleją Jana Pawła II, a potem ulicą Chałubińskiego i aleją Niepodległości.

Wspólna Niepodległa
Wspólna Niepodległa
Źródło: UM Warszawa

Na Cytadeli Warszawskiej odbędzie się też koncert "Wspólna Niepodległa 2025", podczas którego szesnastu artystów z każdego województwa zaprezentuje tradycyjne pieśni w nowoczesnych aranżacjach przygotowanych przez Jana Smoczyńskiego z zespołem. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18. Wstęp będzie bezpłatny, a dla uczestników przygotowano specjalną linię autobusową "WN" oraz strefę dla osób z niepełnosprawnościami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Radosne świętowanie na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu

Radosne świętowanie na Cytadeli i Krakowskim Przedmieściu

Żoliborz
Zgłosiło się ponad 20 tysięcy osób

Zgłosiło się ponad 20 tysięcy osób

Zgromadzenia publiczne

Na wtorek zaplanowanych zostało kilkanaście zgromadzeń publicznych. W godzinach 14-20 odbędzie się marsz 11 listopada. Rozpocznie się na rondzie Dmowskiego, a następnie jego uczestnicy przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami: Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia Stadionu Narodowego.

Jeszcze przed rozpoczęciem marszu zostanie zamknięta Marszałkowska od Żurawiej do Świętokrzyskiej. Kierowcy nie przejadą też Alejami Jerozolimskimi od Emilii Plater w kierunku ronda Dmowskiego. Podczas wydarzenia będą zamknięte również Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego w kierunku Pragi, most i aleja Poniatowskiego do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego. Na około cztery godziny przed rozpoczęciem wydarzenia policja zamknie ruch na Moście Poniatowskiego – także pieszy.

W czasie przejścia uczestników, policjanci mogą zamknąć ruch również na Wisłostradzie pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

"11 listopada kierowcy powinni, w miarę możliwości, omijać rejon ścisłego centrum Warszawy. Oprócz planowanych zmian w organizacji ruchu, policjanci zabezpieczający poszczególne wydarzenia mogą zdecydować o zamknięciu dla ruchu także innych ulic" - zalecił ratusz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kotyliony na 11 listopada
Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy
Ulice
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Minister wprowadził zakaz noszenia broni
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle

Zmiany w komunikacji miejskiej

11 listopada komunikacja niemal przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami. Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości, a także trasami zgromadzeń, przemarszów i 35. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe.

Linie dzienne (w tym lokalne) pojadą według świątecznego rozkładu jazdy, z wyjątkiem 193 i 527 (rozkład specjalny). Na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii 126 i 160. Przez cały dzień autobusy linii 178 będą kursowały pomiędzy osiedlem Skorosze, a rondem Daszyńskiego, a 503 między Natolinem Płn. a metrem Politechnika, jadąc przez Piękną, Plac Konstytucji i ul. Waryńskiego. Z kolei autobusy linii 521 połączą Falenicę z rondem Wiatraczna. Metro będzie kursowało według specjalnego rozkładu jazdy (bez kursów nocnych).

W Święto Niepodległości będzie obowiązywało wiele zmian czasowych, związanych z uroczystościami państwowymi, Biegiem Niepodległości i marszem. Wszystkie zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej będzie można śledzić na bieżąco na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Warszawskiego Transportu Publicznego.

Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady

Komunikacja

10 tysięcy biało-czerwonych kokard

11 listopada, o godzinie 10 na ulicach stolicy pojawi się ponad 10 tysięcy biało-czerwonych kokard, które każdy będzie mógł wziąć ze słupów reklamowych, by wspólnie świętować 107. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kokardy będą na pięciu słupach ogłoszeniowych:

- na pl. Unii Lubelskiej (od strony południowej); - u zbiegu ul. Marszałkowskiej i ul. Wilczej; - u zbiegu ul. Królewskiej i ul. Niżyńskiego; - na pl. Wilsona przy wejściu do metra; - na rondzie Waszyngtona od strony Stadionu Narodowego.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
Święto NiepodległościMuzykaHistoriaSportKomunikacja MiejskaUtrudnienia w ruchu
Czytaj także:
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją"
Śródmieście
Grób rodziców Chopina na Powązkach
Błyszcząca płyta w kształcie fortepianu przy grobie rodziców Chopina. "Etiuda wzburzenia"
Wola
Montaż świątecznej iluminacji
Montaż świątecznej iluminacji. To ostatni rok z ozdobami w stylu retro
Śródmieście
Zaatakowany został ratownik (zdjęcie ilustracyjne)
Są plany likwidacji całodobowej karetki. Mieszkańcy protestują
Wypadek na kolei w miejscowości Kątne
Pociąg śmiertelnie potrącił człowieka. Były utrudnienia na trasie Warszawa-Gdańsk
Most Poniatowskiego o poranku (zdj. ilustracyjne)
Długi weekend w komunikacji miejskiej, nowe rozkłady
Komunikacja
Zamknięty Dworzec Centralny
Zamknięty Dworzec Centralny. Zmiany dla pasażerów
Śródmieście
Generalny remont gmachu BGK
"Ten budynek ciągle nas zaskakuje, w środku podziurawiony jak ser"
Piotr Bakalarski
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
Żoliborz
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii. Jest przetarg na budowę hali na Skrze
Śródmieście
Tragiczny wypadek na DK76
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
Bracką przecinają szerokie Aleje Jerozolimskie
Drogowcy planują "zebrę" w Alejach Jerozolimskich
Śródmieście
Narkotyki, papierosy i broń w domu 67-latka
Narkotykami, które posiadał, mógł odurzyć 200 tysięcy osób
Samochód wjechał w sklep z zabawkami
Chciała zatrzymać toczące się po parkingu auto. Zamiast hamulca wcisnęła gaz
Wilanów
Zderzenie dwóch ciężarówek
Zderzenie dwóch ciężarówek, jedna wpadła do rowu
Roma Tower ma powstać w centrum Warszawy
"Nycz Tower" z pozwoleniem na budowę
Śródmieście
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
Białołęka
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
Praga Północ
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
Śródmieście
Park Akcji "Burza"
Park Akcji "Burza" walczy o tytuł najlepszego zielonego projektu Europy
Mokotów
Marihuana z bagażu Szwedki jest warta blisko 1,9 miliona złotych
"Nic do zgłoszenia", a w bagażu 40 kilogramów narkotyków
Włochy
Stacja metra Wilanowska
Dziesięć stacji metra zostanie zamkniętych na kilka dni
Śródmieście
Odkryte pozostałości dawnej fabryki czekolady
Odkopali pozostałości fabryki czekolady. "Znalezisko jest niezwykłe"
Wola
Kampinoski Park Narodowy apeluje: "Po zmroku nie wchodź do lasu"
Zaginął w lesie, ważny apel Kampinoskiego Parku Narodowego
Policja przestrzega przed oszustami podającymi się za urzędników (zdj. ilustracyjne)
Metodą "na salami" ponad rok okradała sąsiadkę
Czterech 17-latków usłyszało zarzut rozboju
Pobili go na imprezie, okradli i zostawili w samej bieliźnie pod mostem
Mokotów
Kierowca uderzył w latarnię
Uciekał, uderzył w kilka aut i w latarnię. Ma dwa zakazy prowadzenia
Wola
Kierowca prosił strażników o dyskrecję
Złamał zakaz, nie ma prawa jazdy, poprosił, by nic nie mówili szefowi
Śródmieście
Kotyliony na 11 listopada
Lepiej omijać ścisłe centrum Warszawy
Ulice
Kontrola legalności dokumentów na Lotnisku Chopina
Przygotował się do kontroli, zgubiły go dokumenty
Włochy
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki