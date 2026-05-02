Święto flagi na placu Zamkowym. W uroczystości wziął udział prezydent
Uroczystość podniesienia flagi rozpoczęła się kwadrans po godzinie 11. Poczet flagowy umieścił biało-czerwoną flagę na maszcie w akompaniamencie Mazurka Dąbrowskiego.
Po odegraniu hymnu Polski, na placu Zamkowym zabrzmiały dźwięki Hejnału Warszawskiego, który powstał ku pamięci powstańców warszawskich, stając się tym samym symbolem stolicy. Wykonała go funkcjonariuszka straży miejskiej starszy inspektor Ewelina Dymowska.
Po zakończeniu uroczystości orkiestra odegrała "Warszawiankę", która rozpoczęła defiladę wojskowej asysty honorowej.
Uroczystości w Pałacu Prezydenckim
W uroczystości podniesienia Flagi Państwowej na Wieży Zegarowej Zamku Królewskiego wziął udział prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką.
Na Placu Zamkowym zgromadziło się wielu mieszkańców Warszawy i turystów.
W południe ma także odbyć się uroczysta zmiana flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim, gdzie prezydent wręczy nominacje generalskie. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował, że podczas uroczystości nastąpi przekazanie szkołom mundurowym pierwszych 16 flag państwowych, które powiewały na siedzibie głowy państwa.
Dwa święta obchodzone 2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy 2 maja. Nowelizacja ustawy o godle, barwach i hymnie RP, która ustanowiła to święto, weszła w życie w 2004 roku.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. 7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało-czerwonych używane były także inne barwy.
Z kolei od 2002 roku 2 maja obchodzony jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm RP z inicjatywy Senatu RP. W ten sposób uhonorowano osoby żyjące poza granicami Polski, które zabiegały o polską niepodległość oraz wyrażały swoje przywiązanie do Rzeczypospolitej.
