Świąteczny "exodus" mieszkańców stolicy

To, że w okresie świątecznym Warszawa się wyludnia, wiadomo nie od dziś. Teraz firma Orange przedstawiła dane na temat zmian w liczbie ludności miasta w czasie świąt Bożego Narodzenia. Rzecznik firmy Wojciech Jabczyński nazywa odpływ mieszkańców "exodusem".

Jak to policzono? "Wystarczy wziąć dane z logowań telefonów komórkowych dla konkretnych dni, ekstrapolować je do całej populacji dzięki algorytmom oraz sztucznej inteligencji, by w ten sposób uzyskać rzeczywistą liczbę wszystkich mieszkańców i mieszkanek w danych okresach" - tłumaczy w komunikacie prasowym Jabczyński.

Ludność Warszawy w czasie świąt Bożego Narodzenia Źródło: Orange

Dane porównawcze

Dla porównania analitycy firmy wyciągnęli dane z różnych dni w okresie przed świętami, w czasie świąt oraz w Sylwestra i Nowy Rok. Przedstawiają się one następująco:

22 listopada 2025, godz. 18 - 2 024 989 osób;

6 grudnia 2025, godz. 18 - 2 041 745 osób;

17 grudnia 2025, godz. 18 - 2 173 932 osób;

24 grudnia 2025, godz. 18- 1 417 088 osób;

25 grudnia 2025, godz. 15 - 1 391 945 osób;

31 grudnia 2025, godz. 18 - 1 851 113 osób;

1 stycznia 2026, godz. 18 - 1 831 413 osób.

"Z analizy danych można też dowiedzieć się, że w 1. dzień świąt było w Warszawie mniej osób (1 391 945 o godz. 15) niż w Wigilię (1 417 088 o godz. 18). Około 50 - 70 tys. wyjechało w Wigilię lub 1. dzień świąt na parę godzin i wróciło na noc. W Wigilię były to głównie godz. 18-20, a w 1. dzień świąt godz. 14-17. Powroty rozłożyły się na trzy dni: 26-28 grudnia" - wyjaśnia rzecznik.

W przypadku Sylwestra i Nowego Roku w stolicy pozostało więcej mieszkańców niż w święta. Z Warszawy wyjechało wtedy około 300 tysięcy osób.

"Prezentowane dane dotyczą wszystkich osób przebywających w mieście. Z tego powodu w dni robocze, w ciągu dnia ludność wzrasta do prawie 2,2 mln, a na noc spada do ok. 1,9 mln. W okresie poza świątecznym szacujemy, że jest ok. 1,955 mln mieszkańców" - wskazuje Jabczyński.

