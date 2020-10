Ratusz oznacza strefy z zakazem lotów dronem. "Naruszając je, operatorzy narażają się na odpowiedzialność karną"

Czy lot dronem w danym miejscu jest dozwolony? Ratusz odpowiada na to pytanie w kampanii wspólnie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Niedozwolone strefy będą odtąd oznaczone tabliczkami z zakazem.

Dron - potencjalne zagrożenie

Żeby identyfikacja stref była łatwiejsza, ratusz przygotowuje tabliczki: "Zakaz lotów dronem/ No drone zone".

– W przestrzeni powietrznej stolicy są miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa nie można latać bezzałogowymi statkami podwietrznymi lub trzeba uzyskać zgodę na lot w danej strefie (...) dron może stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Warto też, by wiedzieli, że istnieje prawo, regulujące loty dronami, którego należy przestrzegać – mówił cytowany w komunikacie ratusza Marcin Wojdat, sekretarz Warszawy.

W Warszawie dwie strefy z zakazem lotów dronem

- Pierwsza to obszar chroniony przez Służbę Ochrony Państwa, druga obejmuje miejsce, w którym znajduje się siedziba Frontex (europejska straż graniczna). Loty w tych strefach wymagają uzyskania zgody od zarządzającego. Wykonywanie lotów bez zgody podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności nawet do pięciu lat – wskazał.

Stolica jest pierwszym miastem w Polsce, w którym rusza kampania informacyjna na ten temat. Nie powinno to dziwić - według danych Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej najwięcej lotów dronami wykonywanych jest właśnie w Warszawie.

- We wrześniu tylko w strefie kontrolowanej warszawskiego lotniska odbyło się 1705 lotów dronów, które zostały zgłoszone przez operatorów bezzałogowych statków powietrznych korzystających ze zintegrowanej z systemem PansaUTM aplikacji Droneradar. Warszawa nie jest tu wyjątkiem - liczba zgłoszonych lotów dronów we wszystkich strefach kontrolowanych lotnisk w Polsce wyniosła we wrześniu ponad 6500, a liczba wszystkich lotów dronów w całym kraju - ponad 37000 - wyliczył Janusz Janiszewski, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.