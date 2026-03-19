Auta z zagranicznymi tablicami w strefie czystego transportu. "Specyficzna sytuacja"

Strefa Czystego Transportu już działa

Strefa czystego transportu została wprowadzona w Warszawie 1 lipca 2024 r. Do kontroli wjeżdżających samochodów funkcjonariusze wykorzystują cztery mobilne kamery, które automatycznie odczytują tablice rejestracyjne i konfrontują je z bazą pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy. Monitoring prowadzony jest codziennie w wybranych miejscach strefy.

"Sytuacja jest specyficzna"

"W przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą sytuacja jest specyficzna, ponieważ system kontroli wjazdu do SCT w Warszawie został zaprojektowany w oparciu o dane zawarte w polskim rejestrze CEPiK, do którego zagraniczne pojazdy nie są automatycznie wpisane" - przekazał referat prasowy straży miejskiej.

Wyjaśnił, że kamery monitorujące wjazd sygnalizują jednak obecność takiego pojazdu, podświetlając jego tablice na pomarańczowo, co pozwala funkcjonariuszom na zatrzymanie kierującego do kontroli w celu weryfikacji dokumentów auta.

"W razie ujawnienia wykroczenia polegającego na bezprawnym wjeździe w obszar SCT kierujący musi się liczyć z konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa" - dodał.

Kogo dotyczy zakaz wjazdu do strefy czystego transportu?

Od 1 stycznia 2026 r. do warszawskiej strefy czystego transportu mają zakaz wjazdu auta benzynowe wyprodukowane przed 2000 r. i samochody z silnikiem diesla starsze niż 17 lat. Mieszkańcy mający takie samochody i płacący podatki w stolicy muszą złożyć wniosek o zwolnienie ich z zakazu.

SCT ograniczona jest Aleją Prymasa Tysiąclecia, Alejami Jerozolimskimi, Trasą Łazienkowską, Aleją Stanów Zjednoczonych, ul. Wiatraczną i torami kolejowymi wzdłuż północnej obwodnicy kolejowej do Alei Prymasa Tysiąclecia. Na 48 skrzyżowaniach/ulicach prowadzących do strefy zamontowane są specjalne znaki informujące o niej.

Opracowała Alicja Glinianowicz

