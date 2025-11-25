Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Podrobiona karta parkingowa, "rozbrajająca szczerość" kierującej

Straż miejska ujawniła sfałszowaną kartę parkingową
Strażnicy miejscy z nowym wyposażeniem ratowniczym (wideo ze stycznia 2022 roku)
Źródło: Straż Miejska
Strażnicy miejscy zauważyli w Śródmieściu auto z przerobioną kartą parkingową dla osób z niepełnosprawnościami. Posłużyła się nią kobieta, która w trakcie interwencji przyznała, że podrobiła datę na starej karcie męża, bo "musi parkować w tym miejscu".

Kontrolę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych prowadzili w miniony piątek funkcjonariusze z Referatu Starego i Nowego Miasta. Jak wyjaśnia straż miejska, regularnie sprawdzają oni, czy korzystają z nich osoby uprawnione.

"Przed godziną 14 zastali bezprawnie zaparkowany pojazd na kopercie przeznaczonej dla osób dojeżdżających do centrum pomocy społecznej dzielnicy Śródmieście. Samochód co prawda miał za szybą kartę parkingową, ale ktoś nalepił na nią nową datę ważności" - wyjaśniają strażnicy w komunikacie.

Straż miejska ujawniła sfałszowaną kartę parkingową
Straż miejska ujawniła sfałszowaną kartę parkingową
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy
Twierdziła, że "musi parkować w tym miejscu"

Na miejsce wezwana została policja. Gdy strażnicy oczekiwali na przyjazd patrolu, przy aucie zjawiła się kierująca.

"Kobieta wykazała się rozbrajającą szczerością. Oświadczyła, że do produkcji 'lewego' dokumentu wykorzystała starą kartę niepełnosprawnego męża, bo musi parkować w tym miejscu. Pikanterii sprawie dodaje fakt, że ujęta na gorącym uczynku kobieta oświadczyła, że pracuje w 'branży papierów wartościowych'" - dodaje straż miejska.

Kierująca sama zmieniła datę ważności karty parkingowej
Kierująca sama zmieniła datę ważności karty parkingowej
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy
Straż miejska zauważyli przerobioną kartę parkingową
Straż miejska zauważyli przerobioną kartę parkingową
Źródło: Straż Miejska m.st. Warszawy

Karta parkingowa jest dokumentem, której przerabianie lub podrabianie stanowi przestępstwo z artykułu 270 paragraf 1 kodeksu karnego.

Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
art. 270 § 1 kodeksu karnego
Kobieta z dwójką dzieci została odnaleziona przy ognisku nad Wisłą
Kobieta z synami nie miała dokąd pójść. Ogrzewali się przy ognisku nad Wisłą
Praga Północ
Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Z dużą siłą uderzyła głową w pień drzewa
Praga Południe
Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Chcieli mu pomóc, okazało się, że odpoczywa po kradzieży
Włochy
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska m.st. Warszawy

