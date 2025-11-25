Sprawdzają dno Wisły sonarem. Świadek widział osobę, która zniknęła pod wodą

Poszukiwania na Wiśle w Warszawie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Służby zostały zaalarmowane w sobotni poranek. - Po godzinie 6 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że świadek zauważył osobę, która znajdowała się w Wiśle na wysokości mostu Poniatowskiego - przekazał nam w weekend starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak dodał, na miejscu pracowała między innymi Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz funkcjonariusze Komisariatu Rzecznego Policji.

- Nie udało się namierzyć tej osoby w korycie rzeki ani na brzegu. Działania zostały zakończone około godziny 8 - dodał Kapczyński.

Na Wiśle prowadzone są poszukiwania osoby, która miała zniknąć pod wodą Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Strażacy wykorzystują łódź z sonarem

Informację o trwających poszukiwaniach potwierdza śródmiejska policja. W kolejnych dniach były one wznawiane, lecz nie przyniosły dotychczas rezultatu.

Strażacy pojawili się w rejonie mostu Poniatowskiego także we wtorek. - Są to działania pomocowe dla policji. Na razie prowadzimy je z łodzi przy użyciu sonaru. Jeśli nurkowie wytypują jakiś obiekt, będą schodzili pod wodę - mówi kapitan Łukasz Zagdański z KM PSP.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zgłoszenie pochodziło od wędkarza, który miał widzieć jak osoba wchodzi do Wisły i po przepłynięciu około stu metrów znika pod taflą wody.

