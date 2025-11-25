Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Sprawdzają dno Wisły sonarem. Świadek widział osobę, która zniknęła pod wodą

Na Wiśle prowadzone są poszukiwania osoby, która miała zniknąć pod wodą
Poszukiwania na Wiśle w Warszawie
Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Od soboty służby prowadzą poszukiwania na Wiśle w rejonie mostu Poniatowskiego. Świadek zgłosił, że widział w rzece płynącą osobę, która nagle zniknęła pod wodą. W akcję zaangażowano straż pożarną, która wykorzystuje łódź z sonarem.

Służby zostały zaalarmowane w sobotni poranek. - Po godzinie 6 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że świadek zauważył osobę, która znajdowała się w Wiśle na wysokości mostu Poniatowskiego - przekazał nam w weekend starszy kapitan Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Jak dodał, na miejscu pracowała między innymi Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego oraz funkcjonariusze Komisariatu Rzecznego Policji.

- Nie udało się namierzyć tej osoby w korycie rzeki ani na brzegu. Działania zostały zakończone około godziny 8 - dodał Kapczyński.

Na Wiśle prowadzone są poszukiwania osoby, która miała zniknąć pod wodą
Na Wiśle prowadzone są poszukiwania osoby, która miała zniknąć pod wodą
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Strażacy wykorzystują łódź z sonarem

Informację o trwających poszukiwaniach potwierdza śródmiejska policja. W kolejnych dniach były one wznawiane, lecz nie przyniosły dotychczas rezultatu.

Strażacy pojawili się w rejonie mostu Poniatowskiego także we wtorek. - Są to działania pomocowe dla policji. Na razie prowadzimy je z łodzi przy użyciu sonaru. Jeśli nurkowie wytypują jakiś obiekt, będą schodzili pod wodę - mówi kapitan Łukasz Zagdański z KM PSP.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że zgłoszenie pochodziło od wędkarza, który miał widzieć jak osoba wchodzi do Wisły i po przepłynięciu około stu metrów znika pod taflą wody.

Na Wiśle prowadzone są poszukiwania osoby, która miała zniknąć pod wodą
Na Wiśle prowadzone są poszukiwania osoby, która miała zniknąć pod wodą
Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

PolicjaStraż pożarna
