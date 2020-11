"Jeszcze będziemy traktowani jak ludzie". Protest przed Sejmem i Pałacem Prezydenckim

Zaczęło się przed budynkiem Sejmu na Wiejskiej od techno-protestu. Potem uczestnicy kolejnej demonstracji przeciwko zaostrzaniu prawa aborcyjnego przeszli przed Pałac Prezydencki. Policja eskortowała demonstrantów, którzy szli chodnikami, po drodze dołączali do nich rowerzyści.

"Nigdy nas nie uciszą"

- Jak to jest? Każdy kraj ma swoją mafię, a u nas mafia ma swój kraj. Pójdziemy do Andrzeja Dudy i powiemy mu, co o nim myślimy. Chcemy powiedzieć "nie". "Nie" temu reżimowi, "nie" PiS-owi - mówił jeden z protestujących.