Strajk głodowy przed budynkiem Sejmu. Protestują przeciwko stanowi wyjątkowemu

Grupa osób prowadzi strajk głodowy przed budynkiem Sejmu. - Około 20 osób stoi i siedzi przed bramą pomiędzy wjazdami do Sejmu. Druga część protestujących znajduje się na skrzyżowaniu ulic Matejki i Wiejskiej. Tam jest rozbity obóz, są namioty do spania i większy namiot eventowy. Aktywiści protestują przeciwko stanowi wyjątkowemu. Na banerach mają napisy takie jak: "przeciw stanowi wyjątkowemu" czy "no borders, no nations" - opisywał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter.