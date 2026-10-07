Egipskie ciemności na Muranowie. Przez awarię szafy
Pierwszy sygnał z Muranowa dwa tygodnie temu. Problem wrócił ostatniej nocy. "Na Stawkach i na Dzikiej jest bardzo ciemno. To po prostu niebezpieczne" - napisał czytelnik a opisany stan rzeczy potwierdził nagraniami. O wyjaśnienia poprosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich.
- Mieliśmy tam awarię zabezpieczeń w szafie sterowniczej. Ona została wymieniona. Natomiast problem powtórzył się przedwczoraj i wczoraj. Na teraz oświetlenie powinno działać - poinformował nas w środę Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
- Prawdopodobnie przyczyną jest uszkodzenie kabla, powodujące zwarcie, a czasem zdarza się, że taki problem daje o sobie znać nie od razu po włączeniu oświetlenia. Mamy urządzenia, które pozwalają takie awarie łatwo wykryć, ale tam, gdzie jest bardzo gęsta infrastruktura, a Dzika/Stawki to takie miejsce, są zawodne - przyznał Dybalski.
I dodał, że zasilanie w tym obszarze zostało podzielone tak, żeby oświetlenie funkcjonowało. A jednocześnie, żeby metodą eliminacji można było odnaleźć odcinka z uszkodzeniem.