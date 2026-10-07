Śródmieście Egipskie ciemności na Muranowie. Przez awarię szafy Piotr Bakalarski |

Ciemności na Muranowie Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pierwszy sygnał z Muranowa dwa tygodnie temu. Problem wrócił ostatniej nocy. "Na Stawkach i na Dzikiej jest bardzo ciemno. To po prostu niebezpieczne" - napisał czytelnik a opisany stan rzeczy potwierdził nagraniami. O wyjaśnienia poprosiliśmy Zarząd Dróg Miejskich.

- Mieliśmy tam awarię zabezpieczeń w szafie sterowniczej. Ona została wymieniona. Natomiast problem powtórzył się przedwczoraj i wczoraj. Na teraz oświetlenie powinno działać - poinformował nas w środę Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.

- Prawdopodobnie przyczyną jest uszkodzenie kabla, powodujące zwarcie, a czasem zdarza się, że taki problem daje o sobie znać nie od razu po włączeniu oświetlenia. Mamy urządzenia, które pozwalają takie awarie łatwo wykryć, ale tam, gdzie jest bardzo gęsta infrastruktura, a Dzika/Stawki to takie miejsce, są zawodne - przyznał Dybalski.

I dodał, że zasilanie w tym obszarze zostało podzielone tak, żeby oświetlenie funkcjonowało. A jednocześnie, żeby metodą eliminacji można było odnaleźć odcinka z uszkodzeniem.