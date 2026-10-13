Śródmieście Starówka nie dla kierowców w weekendy. Zmiany już od soboty Oprac. Dariusz Gałązka |

Ulica Podwale Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

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Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona po raz pierwszy w nocy z piątku na sobotę, z 16 na 17 października. Ograniczenia będą obowiązywać w soboty, niedziele i święta.

Zmiany obejmą ulice: Senatorską od Miodowej do Podwala, Podwale od Senatorskiej do Kilińskiego, Kapitulną, Kilińskiego, Długą od placu Krasińskich w kierunku Nowego Miasta.

Chcą ograniczyć korki

Jak tłumaczą miejscy urzędnicy, celem zmian jest ograniczenie ruchu samochodowego w historycznej części Warszawy, której wąskie ulice nie są przystosowane do dużego natężenia ruchu.

Szczególnie problematyczny jest przejazd Podwalem i Długą w kierunku Miodowej. W okresach wzmożonego ruchu pokonanie tego odcinka potrafi zająć nawet kilkadziesiąt minut. Korki tworzą się również na Miodowej, Nowym Mieście i Trasie W-Z.

Ograniczenia mają poprawić warunki poruszania się pieszych, a także ułatwić codzienne funkcjonowanie mieszkańcom. Zmiany - jak podkreślają urzędnicy - wpisują się w miejski projekt Historycznego Centrum Warszawy, ogłoszony ostatnio przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego.

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Kto będzie mógł wjechać?

Zakaz nie będzie dotyczył wszystkich pojazdów. Na ulice objęte ograniczeniami wjadą mieszkańcy posiadający przepustki typu I, B lub P, wydawane przez Zarząd Terenów Publicznych. Wyjątki przewidziano również dla taksówek, służb miejskich, rowerzystów, nowożeńców oraz konduktów pogrzebowych.

Dopuszczony zostanie także ruch pojazdów zaopatrzenia, ale wyłącznie w godzinach 6.30-11.30. Na rozładunek kierowcy będą mieli maksymalnie 30 minut.

Od strony Senatorskiej będą mogły wjeżdżać również autobusy turystyczne City Sightseeing oraz pojazdy dojeżdżające do Hotelu Verte. Ulicą Kapitulną przejadą natomiast wyłącznie rowerzyści.

Nowa organizacja ruchu na Starym Mieście Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Będą obserwować sytuację

Weekendowe ograniczenia będą wprowadzane około północy z piątku na sobotę i znoszone nocą z niedzieli na poniedziałek. W przypadku świąt przypadających w inne dni tygodnia znaki pojawią się w nocy poprzedzającej dzień wolny.

Ratusz nie określił, jak długo będą obowiązywały nowe zasady. Zarząd Terenów Publicznych, wspólnie z policją i strażą miejską, będzie obserwował sytuację po wprowadzeniu ograniczeń.

Na podstawie tych obserwacji, w porozumieniu z Biurem Zarządzania Ruchem Drogowym, zapadnie decyzja o terminie obowiązywania nowych zasad i ewentualnych korektach organizacji ruchu.

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Gdzie zostawić auto? Parkingi

Kierowcy wybierający się na Starówkę będą mogli skorzystać z parkingów położonych w jej sąsiedztwie. Najbliżej znajdują się między innymi garaż podziemny pod placem Krasińskich, oferujący 360 miejsc, parking przy ulicy Boleść na 85 samochodów oraz parking przy Bugaju, na który można wjechać od Wisłostrady, z 200 miejscami.

Do dyspozycji pozostają również parkingi przy Bednarskiej, Miłej, Karasia i pod placem Powstańców Warszawy.

Miasto zachęca jednak, by na Stare Miasto przyjeżdżać komunikacją miejską. W okolice placu Zamkowego można dotrzeć tramwajami i autobusami kursującymi Trasą W-Z oraz Traktem Królewskim. W odległości kilkunastominutowego spaceru znajdują się również stacje metra Ratusz Arsenał i Nowy Świat-Uniwersytet.