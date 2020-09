"Choć wydaje się dobrze znane, to potrafi zaskoczyć". Stare Miasto od 40 lat na liście UNESCO

– Choć wielu mieszkańcom Stare Miasto wydaje się dobrze znane, to zapewniam, że potrafi zaskoczyć. Korzystając z ogromnej wiedzy przewodników, można je odkryć na nowo i docenić jeszcze bardziej – zaznacza cytowany w komunikacie burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens.

"W 1945 roku lewobrzeżna część Warszawy przerażała swoim widokiem"

Przy okazji okrągłej rocznicy, burmistrz Śródmieścia wspomina historię Starego Miasta: - Jeszcze w 1945 roku lewobrzeżna część Warszawy przerażała swoim widokiem. Choć temat odbudowy stolicy rodził wiele sporów, to ostatecznie zdecydowano o podniesieniu jej z ruin. Wpisanie warszawskiego Starego Miasta na listę światowego dziedzictwa było przede wszystkim wyrazem uznania dla trudu włożonego w odbudowę tego miejsca przez mieszkańców, urbanistów, konstruktorów i historyków.

- Osuszono wtedy fundamenty, zamontowano izolację wodną, wzmocniono i oczyszczono ceglane konstrukcje. Ściany, mury i bruk zostały następnie rozświetlone systemem 296 opraw gruntowych. Iluminacja murów obronnych, warta niemal dwa miliony złotych, została wykonana na ich całej długości od Mostu Gotyckiego aż do Brzozowej - zwraca uwagę Leduchowski i podaje, że stołeczne Stare Miasto jest jednym z najlepiej oświetlonych obiektów miejskich w całej Europie: - W 2009 roku iluminacja murów obronnych została wyróżniona prestiżową nagrodą imienia Jean-Paula L’Alliera dla najlepszego projektu związanego z rewitalizacją i konserwacją obszaru wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Remont Gnojnej Góry

I zwraca uwagę na zmodernizowaną w 2007 roku ulicę Gnojnej Góry (kiedyś to miejsce służyło jako wysypisko śmieci i nieczystości). Za 380 tysięcy złotych przywrócono tej ulicy bezpieczną formą i zabezpieczone jej przed dalszym niszczeniem za pomocą specjalnej maty antyerozyjnej i naprawy murków oporowyc u podnóża skarpy.

Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych Arkadiusz Łapkiewicz zaznacza jednak, że to, jak Stare Miasto wygląda obecnie, to nie tylko wynik remontów: - Codziennie dbamy o to, żeby było czysto, zielono i bezpiecznie. Systematycznie konserwujemy i czyścimy rzeźby, pomniki oraz tablice pamiątkowe. Każdego roku na bieżące utrzymanie przeznaczamy 600 tysięcy złotych.