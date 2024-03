Przed Sejmem podczas protestu rolników doszło do starć z policją. Trzynastu funkcjonariuszy trafiło do szpitali. Zatrzymano 23 osoby. Szef MSWiA zatrzymanych określił jako prowokatorów. "Cały czas trwa analiza nagrań z dzisiejszych wydarzeń. Niestety w wielu przypadkach mamy do czynienia z prowokacyjnym zachowaniem wobec policjantów. Nie brakuje również przypadków braku szacunku dla barw narodowych" - poinformowała w środę wieczorem stołeczna policja. W sieci pojawiło się też krókie nagranie, na którym widać policjanta, który rzuca czymś w kierunku grupy protestujących. Podinspektor Robert Szumiata przekazał, że ten filmik także będzie analizowany.