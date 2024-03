Część protestujących nawoływała do szturmowania Sejmu. Jak informuje Maja Wójcikowska, reporterka TVN24, jeden z protestujących próbował wedrzeć się do budynku Sejmu.

"Incydenty są rejestrowane"

Wiceminister o prowokacji

"To co dzieje się teraz pod Sejmem to nie jest rolniczy protest, to jest prowokacja" - napisał na X Michał Kołodziejczyk, wiceminister rolnictwa.