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Sprawa Trybunału Konstytucyjnego na sesji Rady Warszawy. Stanowisko bez dyskusji

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Sesja Rady Warszawy
Zoll: gdyby nie została podjęta uchwała, od stycznia nie mielibyśmy Trybunału Konstytucyjnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka
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Na czwartkowej sesji, głosami radnych Koalicji Obywatelskiej i radnej Lewicy, przyjęto stanowisko w sprawie "zakończenia kryzysu" w Trybunale Konstytucyjnym. Dyskusja na ten temat został ucięta na wniosek szefa klubu KO.

Za przyjęciem stanowiska byli radni KO i radna Lewicy, natomiast przeciw radni PiS oraz reszta klubu Lewica, Miasto Jest Nasze, Wspólne Jutro, jak również radni niezrzeszeni. Wstrzymała się od głosu jedna osoba.

Według wyników głosowania opublikowanych przez radnego Christiana Młynarka (PiS) z lewicowego klubu projekt poparła Agata Diduszko-Zyglewska, wstrzymała się Zofia Smełka-Leszczyńska, a Kamila Gołębiewska i Karolina Zioło-Pużuk nie oddały głosu.

Poparli byłych prezesów

Projekt stanowiska odczytał szef klubu radnych KO Jarosław Szostakowski.

- Spór o TK dotyczy funkcjonowania jednego z najważniejszych organów demokratycznego państwa. (...) Rada podziela stanowisko czterech byłych prezesów TK Marka Safjana, Jerzego Stępnia, Bogdana Zdziennicki i Andrzeja Zolla, którzy wskazali na konieczność podjęcia działań służących zakończeniu kryzysu i przywrócenie Trybunału obywatelom. Sprawne i niezależne sądownictwo leży w interesie całego społeczeństwa w tym mieszkańców Warszawy, których rada reprezentuje - czytał Szostakowski. 

Następnie głos zabrał radny PiS Tomasz Herbich, który projekt stanowiska nazwał skandalicznym. - Popieranie działań, których istota spełnia definicje ustawowe zamachu na konstytucyjny organ państwa to moment szczególnej hańby dla rady Warszawy - podkreślił.

Głosowanie bez dyskusji

Następnie Szostakowski złożył wniosek o głosowanie bez dyskusji, który został przyjęty głosami KO.

"Dziś w Radzie Warszawy prawdziwe ŚWIĘTO DEMOKRACJI, ale takiej w wykonaniu Koalicji Obywatelskiej, czyli na odwrót" - skomentował radny Jan Mencwel z klubu Lewica, Miasto Jest Nasze, Wspólne Jutro. "Zgłosili stanowisko popierające działania rządu Donald Tuska ws Trybunału a następnie... przegłosowali wniosek radnego Jarosława Szostakowskiego, że w tym punkcie nie będzie żadnej dyskusji" - napisał w mediach społecznościowych. I zauważył, ze w ten sam sposób ucięto dyskusję o ustanowieniu roku 2027 rokiem Tadeusza Mazowieckiego.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Trybunał KonstytucyjnyPolityka warszawskaAnna Korwin-Piotrowska
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