Śródmieście Ruszył ponowny proces w sprawie zabójstwa na Nowym Świecie Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zabójstwo na Nowym Świecie. Wyrok apelacji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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Do bójki doszło nad ranem 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie. 29-letni Maciej, mieszkaniec województwa kujawsko-pomorskiego, zwrócił uwagę trzem agresywnie zachowującym się mężczyznom. Chciał stanąć w obronie swoich koleżanek. Wówczas został brutalnie pobity i ugodzony nożem. Mężczyzna zmarł.

Początkowo służby ujęły Łukasza G. i Sebastiana W. Główny podejrzany Dawid Mirkowski (sąd wyraził zgodę na podanie nazwiska) uciekł przed wymiarem sprawiedliwości do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. W marcu 2023 r. został zatrzymany i od tego czasu przebywał w tureckim areszcie. Tamtejsze władze zdecydowały o jego ekstradycji.

W grudniu 2024 r. został przywieziony do Polski. Na początku czerwca warszawski sąd nieprawomocnie skazał go na 25 lat więzienia. Orzekł również 100 tys. zł zadośćuczynienia dla rodziny pokrzywdzonego.

Wyrok, unieważnienie i kolejny proces

Pierwszy proces jego znajomych - Łukasza G. i Sebastiana W. przed sądem I instancji zakończył się w kwietniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał ich wówczas na karę siedmiu lat więzienia i zapłatę nawiązki w wysokości 10 tys. zł na rzecz funduszu pokrzywdzonych. Wyrok był nieprawomocny. Została złożona apelacja.

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W październiku 2025 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.

W czerwcu Sąd Najwyższy unieważnił wyrok siedmiu lat więzienia na wniosek obrony. Powodem była nienależyta obsada sądu I instancji, w którym zasiadała osoba powołana w wadliwej procedurze, tzw. neosędzia, i sprawa ponownie trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie. W środę odbyła się pierwsza rozprawa.

W jej trakcie prokurator Szymon Banna odczytał ponownie akt oskarżenia. Zeznawali też świadkowie.

Zarówno Łukasz G., jak i Sebastian W. nie przyznali się do winy. Odmówili też składania wyjaśnień, zapewniając, że zrobią to na późniejszym etapie postępowania.

Szarpany, bity rękoma i kopany po głowie

W trakcie rozprawy zeznawała 25-latka, która była świadkiem wydarzeń na Nowym Świecie. Kobieta opowiadała, że razem ze znajomymi grali muzykę na ulicy, gdy w pewnym momencie w ich kierunku zaczęła iść grupka mężczyzn.

- Zaczęli rzucać w naszą stronę lodem. Maciek do nich podszedł. Powiedział, że mają przestać. Wywiązała się bójka. (...) Ich było kilku, Maciek był sam - mówiła w sądzie 25-latka.

Wskazała, że w pewnym momencie upadł. - Pamiętam, że leżał. Potem doczołgał się do sklepu, a tamta grupa uciekła. (...) Została wezwana karetka. Byłam przekonana, że Maciek przeżyje. Jadąc na komendę następnego dnia, dowiedzieliśmy się, że zmarł - zeznała.

Dodała, że widziała charakterystyczny ruch ręką. - Potem jak Maciek padł, zdałam sobie sprawę, że został dźgnięty - powiedziała.

Z jej wcześniejszych zeznań wynika też, że 29-latek był szarpany, bity i kopany po głowie.

Chciał pomóc

Zeznawał też 26-latek, który również był wtedy na Nowym Świecie i widział bójkę. - Próbowałem reagować, ale zostałem odsunięty w agresywny sposób - mówił na sali rozpraw.

Podkreślił, że zaraz potem udał się za rannym, którego zauważył w pobliskim sklepie. - Zauważyłem osobę leżącą na ziemi i to, że ma ranę na plecach. Leci jej krew. Zadzwoniłem po karetkę - opowiadał przed sądem.

Zeznawała też inna 25-latka, która z kolei zauważyła zamieszanie w rejonie sklepu i oddalających się mężczyzn. Jeden z nich miał powiedzieć: "To ja go k... pociąłem".

Kolejny termin rozprawy sędzia Justyna Kaczanowska-Bednarczuk wyznaczyła na 7 grudnia.