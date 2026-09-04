Śródmieście Zatrzymani i następnego dnia skazani. Idą do więzienia

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Na ulicy Świętokrzyskiej policjanci zatrzymali do kontroli kierującego BMW. Za kierownicą siedział 22-letni Polak. Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach okazało się, że posiada obowiązujący sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Policjanci skierowali do sądu wniosek o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym.

"Następnego dnia sąd skazał go na rok bezwzględnego pozbawienia wolności oraz orzekł kolejny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres czterech lat. Mężczyzna ma również zapłacić 10 tysięcy złotych na wskazany przez sąd fundusz pomocowy oraz 30 tysięcy złotych na rzecz Skarbu Państwa" - przekazał w komunikacie asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Pijany, z dwoma zakazami. Dostał trzeci i idzie do więzienia

W rejonie Placu Bankowego policjanci zatrzymali do kontroli osobowego Peugeota, którym kierował 33-letni obywatel Ukrainy. Miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Po sprawdzeniu jego danych policjanci ustalili, że 33-latek posiada dwa obowiązujące zakazy prowadzenia pojazdów. Ta sprawa także została rozpatrzona w trybie przyspieszonym.

"Następnego dnia 33-latek stanął przed sądem. Został skazany na blisko rok pozbawienia wolności, dostał też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i ma zapłacić 15 tysięcy złotych na rzecz wskazanego funduszu" - dodaje asp. Jakub Pacyniak.